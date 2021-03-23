В МИД Украины обвинили Россию в новой эскалации ситуации в ОРДЛО

Партия "Справедливая Россия" планирует "представлять и защищать" на Донбассе "избирательные права" граждан России". В МИД на эти планы ответили.
В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что намерение России открыть в ОРДЛО представительство партии "Справедливая Россия - За правду" - это не что иное, как очередное доказательство эскалации на Донбассе.
"Рассматриваем намерение открыть представительство партии "Справедливая Россия - За правду" в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО. Российские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле", - сказано в заявлении МИД Украины.
В ведомстве подчеркнули, что после незаконной раздачи российских паспортов на Донбассе партии оккупантов разглядели возможность получения политических дивидендов.
Отметим, партия "Справедливая Россия" планирует "представлять и защищать" на Донбассе "избирательные права" граждан России" - жителей временно оккупированных территорий".
В украинском министерстве обратили внимание на то, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, а также открывает поле для фальсификаций на российских выборах.
Кроме того, в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму.
Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
- Украина стоит на позиции, что возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, заявил в интервью немецким СМИ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.