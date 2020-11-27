В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко

По словам Дмитрия Кулеба, власти Украины не настроены враждебно против Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не проводил переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом по вопросу оказания санкционного давления на режим Александра Лукашенко.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в своем аккаунте в микроблоге Twitter в пятницу, 27 ноября, комментируя очередные обвинения Лукашенко в адрес Украины.
По словам Кулебы, никаких разговоров с Маасом по поводу усиления санкционного давления на Беларусь не было.
"Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот выступают за то, чтобы дать Беларуси свободно дышать", - подчеркнул Кулеба.Читайте такжеЛукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"
Ранее Александр Лукашенко, ссылаясь на информацию от белорусских спецслужб, процитировал якобы переговоры главы МИД Украины Дмитрий Кулебы и немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса. В разговорах речь шла о том, что Евросоюз должен ввести серьезные санкции против Минска, чтобы "парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".
Украина – Беларусь новости
- Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце августа публично обвинил официальный Киев и президента Владимира Зеленского во вмешательстве во внутриполитические процессе страны и финансировании белорусской оппозиции.
- В ответ в Киеве сделали заявление о том, что Украина намерена пересмотреть дипломатические отношения с Минском и не исключили введение санкций против Беларуси.
- После 5 ноября Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, так как Киев не считает президентские выборы, которые прошли 9 августа, состоявшимися.
- Украина 20 ноября, как рассказали в Европарламенте, стала одним из 7 государств, которые присоединились к европейским санкциям против Беларуси.
- Минск 26 ноября вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима и вручил ему ноту из-за антиправительственных акций у посольства республики в Киеве.