В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко

Кулеба опроверг разговор с главой МИД Германии по Беларуси / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не проводил переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом по вопросу оказания санкционного давления на режим Александра Лукашенко.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в своем аккаунте в микроблоге Twitter в пятницу, 27 ноября, комментируя очередные обвинения Лукашенко в адрес Украины.

По словам Кулебы, никаких разговоров с Маасом по поводу усиления санкционного давления на Беларусь не было.

"Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот выступают за то, чтобы дать Беларуси свободно дышать", - подчеркнул Кулеба.Читайте такжеЛукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"

Ранее Александр Лукашенко, ссылаясь на информацию от белорусских спецслужб, процитировал якобы переговоры главы МИД Украины Дмитрий Кулебы и немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса. В разговорах речь шла о том, что Евросоюз должен ввести серьезные санкции против Минска, чтобы "парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

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