В МИД Украины сделали жесткое заявление в адрес России из-за Беларуси

Заместитель главы МИД заявил, что Украина не вмешивается в дела Беларуси, в отличие от России.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировал на обвинения РФ относительно вмешательства во внутренние дела Беларуси. Как отметил замминистра главы МИД Василий Бондарь, Украина никогда не собиралась этого делать в отличие от России.
"Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что вроде с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси". Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб", - сообщил Боднар в Facebook.
Он также добавил, что значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России, которая пытается лишить белорусский народ независимости.
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"Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение", - написал заместитель министра.
Отметим, накануне в МИД России заявили, что протестами в Беларуси руководили и из Украины. Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в интервью изданию РИА подчеркнул, что целью была дестабилизация ситуации. Однако из каких источников получена эта информация, российский чиновник не стал уточнять.
Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября выдвинула ультиматум Александру Лукашенко и его правящему режиму, согласно которому до 26 октября Лукашенко должен был подать в отставку, освободить политических заключенных и прекратить насилие на улицах.
- В воскресенье, 25 октября, в Минске состоялись массовые марши против режима Лукашенко. По оценкам оппозиции, в мероприятиях приняли участие более 100 человек.
- 27 октября Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси. Он заявил, что против Беларуси ведут уже не только информационную войну, но и террористическую.