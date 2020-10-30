В МИД Украины сделали жесткое заявление в адрес России из-за Беларуси

В МИД опровергли вмешательство Украины во внутренние дела соседей / МИД

В Министерстве иностранных дел ​Украины отреагировал на обвинения РФ относительно вмешательства во внутренние дела Беларуси. Как отметил замминистра главы МИД Василий Бондарь, Украина никогда не собиралась этого делать в отличие от России.

"Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что вроде с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси". Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб", - сообщил Боднар в Facebook.

Он также добавил, что значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России, которая пытается лишить белорусский народ независимости.

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"Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение", - написал заместитель министра.

Отметим, накануне в МИД России заявили, что протестами в Беларуси руководили и из Украины. Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в интервью изданию РИА подчеркнул, что целью была дестабилизация ситуации. Однако из каких источников получена эта информация, российский чиновник не стал уточнять.​

Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред: