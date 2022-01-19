В Минздраве подчитали потребность в COVID-вакцинах до конца 2022 года

Сколько вакцин необходимо в 2022 для Украины / УНИАН

Украине для успешной вакцинации от коронавируса в 2022 году необходимо более 47 миллионов доз вакцин. Такая оценка содержится в пояснительной записке Минздрава к законопроекту о получении от Китая вакцины в виде гуманитарной помощи.

Общая потребность в вакцине на год оценивается в 47 283 416 доз.

До конца года необходимо привить не менее 70% взрослого населения в возрасте от 18 лет, что составляет 23,77 млн человек. Но учитывая, что для вакцинации используется двукратное введение вакцин, их количество увеличивается вдвое.

Как известно, Украина на 2022 год подписала контракты на поставку 25 млн доз вакцин Pfizer и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз должны поступить в качестве помощи в рамках глобального механизма COVAX, по которому сегодня Украина получила миллион доз вакцин Pfizer.

Сколько сейчас действуют различные виды COVID-сертификатов

"Желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря 2021 года Минздрав своим решением сократил этот срок.

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"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для двухдозных вакцин это получение двух прививок). После решения Кабмина 19 января его срок действия составит 270 дней.

COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае будет действовать документ в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.

Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.

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