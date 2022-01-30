В НАТО признали, что не знают истинных намерений России в отношении Украины

Йенс Столтенберг ответил, насколько вероятное вторжение РФ в Украину / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины.

Отвечая на вопрос BBC о том, является ли "угроза российского вторжения" неминуемой, он заявил:

"У нас есть неопределенность в вопросе намерений России в Украине".

В то же время Столтенберг подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой.

Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ, добавил генсек.

Ранее сообщалось, что Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что плановая проверка боеготовности завершена. Войска и авиация возвращаются в места базирования.

28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных отличий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Сейчас у украинских рубежей наблюдается около 130 тысяч войск вместе с военной техникой. Положение изменилось только в Беларуси, и Киев за этим внимательно следит.