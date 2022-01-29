Венгрия отказала в размещении новых сил НАТО на ее территории

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Венгрия считает нецелесообразным размещать на территории государства дополнительные силы НАТО.

Об этом сообщил глава Минобороны страны Тибор Бенке в эфире венгерской радиостанции InfoRadiо.

По его словам, Венгрия уже создала национальные силы, сформировала такой потенциал, поэтому в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения.

"Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО", — подчеркнул глава Минобороны.

Говоря о принятии Украины в НАТО, Бенке уточнил, что Венгрия долгое время поддерживала стремление страны стать членом альянса. Однако спустя время украинские власти выступили против венгров, проживающих на Закарпатье, и вели себя непозволительно для НАТО. После этого правительство придерживается позиции, что Украина на данный момент не готова к вступлению, заключил министр обороны.

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Отметим, что заявление Бенке прозвучало в ответ на предложение США о размещении на ее территории дополнительных частей вооруженных сил.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден повысил уровень готовности Вооруженных сил страны. Это объясняется необходимостью на случай экстренной помощи союзникам НАТО.

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