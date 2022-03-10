В РФ заговорили о встрече Зеленского и Путина: говорят, этот вопрос обсуждают главы МИД

В РФ заговорили о встрече Зеленского и Путина/ УНИАН

В Кремле заговорили о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот вопрос сейчас обсуждают руководители МИД Украины и России в турецкой Анталье. Слова Пескова процитировали русские "РИА Новости".

"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждают главы МИД", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча Кулебы и Лаврова в Турции

Напомним, в четверг, 10 марта, в турецкой Анталье проходит встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча является первой с начала войны, которая проводится на уровне глав МИД.

Как рассказывал ранее Дмитрий Кулеба, требованиями Киева являются следующие:

прекращение огня,

освобождение оккупированных территорий,

решение гуманитарных вопросов.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным на территории Турции. В Турции рассказали, что Зеленский сказал об этом в разговоре с президентом Эрдоганом.

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