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Захватчики совершили новый авианалет на Мариуполь: есть жертвы

10 марта 2022, 11:27

Оккупанты обстреляли мариупольцев, один человек погиб.

Мариуполь после обстрелов 10.03.2022
Мариуполь после обстрела по состоянию на 10 марта / Telegram Азов Мариуполь

Российские оккупанты снова обстреляли Мариуполь Донецкой области с самолетов.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете в Telegram. Отмечается, что в результате этого погиб один человек.

"Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня (10 марта – ред.) в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска обстреляли с самолетов мариупольцев. По предварительной информации, есть один погибший".

Однако в местной власти отмечают, что город продолжает бороться.

  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь
  • Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года
    Как выглядит Мариуполь на 15-й день войны 10 марта 2022 года Telegram Азов Мариуполь

Обстрел детской больницы в Мариуполе

Накануне, 9 марта, оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали.

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Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

Также сообщалось, что защитники Мариуполь за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов.

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