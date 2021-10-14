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В Сенате Франции заявили, что Зеленский блокирует выполнение соглашения "Нормандии"

14 октября 2021, 16:17
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Из-за того, что Украина до сих пор не приняла соответствующего закона, во Франции считают, что президент Владимир Зеленский блокирует этот процесс.

Нормандский формат
Во Франции считают, что "Нормандский формат" "застрял" из-за Украины / УНИАН

Накануне во время дебатов в Сенате Франции сенатор Натали Гуле сделала неожиданное заявление против украинских властей.

Она сказала, что украинская власть блокирует выполнения соглашения "Нормандского формата". Об этом пишет Telegram-канал "Политика страны" с прикрепленным видео данного заявления.

"Мир может быть обеспечен только путем выполнения договоренностей, достигнутых, в частности, в отношении Донбасса. Что касается выполнения Украиной соглашений "Нормандского формата" и принятия формулы Штайнмайера, украинская власть, то есть президент, блокирует процесс, поскольку соответствующий закон не принят", - заявила Гуле.

Кроме того, она спросила у государственного секретаря по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Клемана Бона, какие действия в этой ситуации намерена предпринять Франция.

В свою очередь, Клеман Бон высказался также неожиданно. Он заявил, что обе стороны - и Украина, и Россия не выполняют все необходимые шаги. При этом, Украина, по его мнению, должна демонстрировать куда больший прогресс по выполнению Минских соглашений, чем делает это сейчас.

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Переговоры в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября по видеосвязи провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры стран договорились активизировать дискуссию по Донбассу, а также консультации по поводу организации встречи нормандской четверки.

Позже прошли телефонные переговоры Меркель и Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. Глава РФ обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и парижских договоренностей. Однако в Кремле заявили о готовности усилить консультации в рамках "Нормандии", а также обсуждать условия возможной организации саммита лидеров нормандского формата.

Президент Зеленский уточнил, что нормандский формат остается единственной площадкой, в рамках которой можно договориться об урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Он надеется на конструктивную встречу нормандской четверки уже в ближайшее время.

viber
Франция нормандская четверка нормандский формат Нормандия нормандские переговоры
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