В Слуге народа объяснили отмену тюремного заключения за ложь в е-декларациях

В Верховной Раде считают, что привлечение депутатов к уголовной ответственность за незаконное декларирование - неэффективная мера/ УНИАН

Норма в законодательстве, предусматривающая уголовное наказание для государственных служащих за ложь в электронных декларациях, не продемонстрировала эффективность. Лучший вариант наказания – это общественные работы.

К такому выводу пришли в рабочей группе Верховной Рады по вопросам урегулирования конституционного кризиса, рассказала парламентарий от фракции Слуга народа Ольга Совгиря в комментарии изданию Радио Свобода.

По ее словам, признанная КСУ неконституционной статья УКУ 366-1, предусматривающая уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях, оказалась неэффективной.

"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания – лишение свободы – по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет", - сказала Совгиря, отметив, что более рациональным способом привлечения к ответственности являются общественные работы. Такие меры власти намерены предпринять в отношении крупных чиновников.Читайте такжеСтало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ

Также парламентарий добавила, что сейчас идет обсуждение того, чтобы за внесение недостоверной информации в электронные декларации наказывали не лишением, а ограничением свободы.

Электронное декларирования в Украине