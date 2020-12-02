В Слуге народа объяснили отмену тюремного заключения за ложь в е-декларациях

Новый закон об электронных декларациях предусматривает меру, которая будет применяться к топ-чиновникам, отметила Ольга Совгиря.
Норма в законодательстве, предусматривающая уголовное наказание для государственных служащих за ложь в электронных декларациях, не продемонстрировала эффективность. Лучший вариант наказания – это общественные работы.
К такому выводу пришли в рабочей группе Верховной Рады по вопросам урегулирования конституционного кризиса, рассказала парламентарий от фракции Слуга народа Ольга Совгиря в комментарии изданию Радио Свобода.
По ее словам, признанная КСУ неконституционной статья УКУ 366-1, предусматривающая уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях, оказалась неэффективной.
"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания – лишение свободы – по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет", - сказала Совгиря, отметив, что более рациональным способом привлечения к ответственности являются общественные работы. Такие меры власти намерены предпринять в отношении крупных чиновников.Читайте такжеСтало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ
Также парламентарий добавила, что сейчас идет обсуждение того, чтобы за внесение недостоверной информации в электронные декларации наказывали не лишением, а ограничением свободы.
Электронное декларирования в Украине
- Конституционный суд Украины 27 октября признал статью 366-1 Уголовного кодекса не соответствующей Конституции страны. Таким образом, инстанция отменила уголовную ответственность за внесение неправдивой информации в электронные декларации и запретила НАПК вести соответствующий реестр.
- 29 октября на СНБО было принято решение о восстановлении антикоррупционного законодательства в Украине. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №4288, который предполагает отмену решений КСУ и перезагрузку состава судебной инстанции.
- 1 декабря глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что во фракции и Верховной Раде нет голосов в поддержку президентского законопроекта по КСУ.
- 30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №4141 авторства группы депутатов о восстановлении ответственности для государственных служащих за внесение недостоверных сведений в электронные декларации. В тексте документа речь идет о том, что законопроект предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа или общественных работ.