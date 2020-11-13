В Слуге народа оценили вероятность роспуска Верховной Рады из-за ситуации с КСУ

Большинство политических сил в парламенте поддерживают перезагрузку Конституционного суда Украины, утверждает Давид Арахамия.
В Верховной Раде обсуждают вопрос принятия законопроекта Владимира Зеленского №4288 о недоверии судьям Конституционного суда. Есть множество вариантов перезагрузки КСУ, однако от решения данного вопроса не зависит перспектива роспуска парламента.
Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции Слуга народа в эфире телеканала Украина 24, комментируя перспективы урегулирования конфликта властей и КСУ.
По его словам, в Раде идет дискуссия по поводу возможного принятия президентского законопроекта. Зеленский назвал вердикт КСУ по антикоррупционному законодательству антигосударственным решением, после чего парламентарии собрали 226 голосов и обратились к судьям с просьбой о добровольной отставке, которая была проигнорирована.
При этом существует ряд других законодательных инициатив по урегулированию проблемы КСУ.Читайте такжеФракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ
"Далее у нас возник целый арсенал законопроектов. То есть радикальный (по 10-балльной шкале на 10 баллов) президентский законопроект. И потом есть на 7, на 6, на 5 и т.д.", - отметил Арахамия.
Напоследок он добавил, что вопрос прекращения полномочий Верховной Рады IX созыва не зависит от принятия решения по КСУ.
"Невозможен", - подчеркнул Арахамия, отвечая на вопрос о возможности роспуска Рады.
Конфликт властей и КСУ
- Конституционный суд Украины 27 октября признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность для государственных служащих в случае внесения ложных данных в электронные декларации.
- Суд запретил деятельность НАПК и обязал агентство закрыть реестр электронных деклараций с последующим запретом проведения мониторинга данных документов.
- Президент Зеленский 29 октября созвал экстренное заседание СНБО, на котором приняли решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций.
- Глава государства подал в Раду проект закона №4288, который предполагает отставку судей Конституционного суда.
- В Верховной Раде идет дискуссия по поводу другой инициативы – законопроекта № 4304 авторства спикера ВР Разумкова и ряда депутатов, восстанавливающего электронное декларирование в первоначальном виде.
- В КСУ поддерживают инициативу Разумкова и считают, что законопроект №4304 поможет урегулировать конфликт властей и Конституционного суда.