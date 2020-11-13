В Слуге народа оценили вероятность роспуска Верховной Рады из-за ситуации с КСУ

Есть разные варианты перезагрузки КСУ - Арахамия / УНИАН

В Верховной Раде обсуждают вопрос принятия законопроекта Владимира Зеленского №4288 о недоверии судьям Конституционного суда. Есть множество вариантов перезагрузки КСУ, однако от решения данного вопроса не зависит перспектива роспуска парламента.

Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции Слуга народа в эфире телеканала Украина 24, комментируя перспективы урегулирования конфликта властей и КСУ.

По его словам, в Раде идет дискуссия по поводу возможного принятия президентского законопроекта. Зеленский назвал вердикт КСУ по антикоррупционному законодательству антигосударственным решением, после чего парламентарии собрали 226 голосов и обратились к судьям с просьбой о добровольной отставке, которая была проигнорирована.

При этом существует ряд других законодательных инициатив по урегулированию проблемы КСУ.Читайте такжеФракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ

"Далее у нас возник целый арсенал законопроектов. То есть радикальный (по 10-балльной шкале на 10 баллов) президентский законопроект. И потом есть на 7, на 6, на 5 и т.д.", - отметил Арахамия.

Напоследок он добавил, что вопрос прекращения полномочий Верховной Рады IX созыва не зависит от принятия решения по КСУ.

"Невозможен", - подчеркнул Арахамия, отвечая на вопрос о возможности роспуска Рады.

Конфликт властей и КСУ