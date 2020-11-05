В Слуге народа призвали Зеленского к роспуску Верховной Рады

В Слуге народа назвали условие, при котором Зеленскому следует распустить Раду / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский должен осуществить "перезагрузку" Верховной Рады в том случае, если парламент откажется поддержать законопроект №4288, предусматривающий увольнение судей Конституционного суда, которые отменили часть законодательства по борьбе с коррупцией.

Об этом заявил народный депутат, глава фракции Слуга народа в украинском парламенте Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в том случае, если Зеленскому не удастся убедить свою фракцию принять нужное решение, появится необходимость в перезагрузке Верховной Рады.

"Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное непонимание президента и его собственной фракции. Мне кажется, это будет вполне понятное поведение в этом процессе, тогда это вполне понятная стратегия. Я всегда готов (идти на выборы )", - заверил Арахамия.

Аналогичной точки зрения придерживается его коллега Анастасия Радина. Парламентарий считает, что задача народных депутатов – обеспечение работы честного Конституционного суда, который будет уважать Основной закон Украины. Если Рада не урегулирует кризис, появится возможность для ее роспуска.Читайте также"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа

"Если ВР не сможет это сделать, то она станет частью политического кризиса - и тогда это можно решать и роспуском ВР, если не будет другого варианта. Я точно не держусь ни за депутатский мандат, ни за должность", - добавила она.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев также поддерживает возможную перезагрузку парламента.

"Выборы - это очищение власти, Рады, приход новых людей и, соответственно, оценка людей тем депутатам, которые не справились... Ничего плохого в этом (в выборах) нет", - добавил он, подчеркнув, что все же нужно постараться найти оптимальный вариант решения проблемы легитимности Конституционного суда.

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