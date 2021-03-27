В СН объяснили отставку Тупицкого угрозами интеграции Украины в ЕС

Решения КСУ наносили серьезные удары по национальной безопасности Украины, сказал Александр Корниенко.
Решение Владимира Зеленского об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого продиктовано национальными интересами Украины. Решения КСУ по антикоррупционному законодательству угрожали интеграции в Евросоюз и национальной безопасности государства, сказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко, сообщает пресс-служба политической силы.
По его словам, решение президента является обоснованным, так как Зеленский выполнял свой долг по защите государственной безопасности Украины.
"Если решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности... Поэтому президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина", - сказал нардеп.Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о реакции Тупицкого на указ Зеленского
Также он подчеркнул, что в Слуге народа в связи с увольнением Александра Тупицкого и Александра Касминина надеются, что Конституционный суд сможет вернуться к нормальной работе без препятствия со стороны главы КСУ.
Конституционный суд – новости
- Конституционный суд Украины 27 октября 2020 года вынес вердикт о неконституционности статьи уголовного кодекса, предусматривающей криминальную ответственность за ложное декларирование доходов государственными служащими. КСУ заблокировал механизм электронного декларирования в стране.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявлял, что такое решение может нанести серьезный удар по безвизовому режиму Украины с ЕС и перспективам европейской интеграции государства.
- В Евросоюзе тогда призвали Киев создать рабочую группу по изменениям в Конституцию и допустили ситуацию с приостановкой безвизового режима ЕС и Украины.
- Верховная Рада 4 декабря вернула уголовную ответственность за внесения недостоверных данных в электронные декларации государственных служащих в Украине. Новый закон предусматривает уголовную ответственность в виде штрафов и ограничения свободы сроком до 2 лет.
- 29 декабря президент Зеленский своим указом отстранил Александра Тупицкого от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
- 27 марта 2021 года Зеленский подписал указ об отмене указа Януковича от 13 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой КСУ и отправил судью в отставку.