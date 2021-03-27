В СН объяснили отставку Тупицкого угрозами интеграции Украины в ЕС

Увольнение Тупицкого продиктовано целями национальной безопасности Украины - Слуга народа / УНИАН

Решение Владимира Зеленского об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого продиктовано национальными интересами Украины. Решения КСУ по антикоррупционному законодательству угрожали интеграции в Евросоюз и национальной безопасности государства, сказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко, сообщает пресс-служба политической силы.

По его словам, решение президента является обоснованным, так как Зеленский выполнял свой долг по защите государственной безопасности Украины.

"Если решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности... Поэтому президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина", - сказал нардеп.Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о реакции Тупицкого на указ Зеленского

Также он подчеркнул, что в Слуге народа в связи с увольнением Александра Тупицкого и Александра Касминина надеются, что Конституционный суд сможет вернуться к нормальной работе без препятствия со стороны главы КСУ.

Конституционный суд – новости