В Украину приедет замглавы Госдепа США: названа причина визита

Представитель Госдепа США проведет в Киеве переговоры с Зеленским/ Reuters

В период с 24 по 27 августа Украину с официальным визитом посетит заместитель главы Государственного департамента США Стивен Биган. Чиновник также отправится в Москву и Вильнюс.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

Известно, что Биган в период с 24 по 27 августа должен отправиться в Вильнюс, Москву и Киев.

Чиновник намерен провести встречи с президентом Литва Гитанасом Науседой, главой РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой переговоров называют региональные и международные процессы.

После 27 августа ожидается поездка Бигана в Вену, где американский чиновник должен будет провести встречу делегатами ОБСЕ, в рамках которой будут обсуждаться вопросы соблюдения прав человека и аспекты региональной безопасности.Читайте такжеТрамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, когда украинский президент может отправиться с официальным визитом в Штаты. По его словам, дипломаты занимаются подготовкой визита Зеленского, приезд которого в Соединенные Штаты Америки может состояться еще до выборов нового американского главы государства. Примечательно, что Зеленский в рамках поездки должен посетить сразу несколько штатов.