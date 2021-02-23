Витренко назвал условия для отказа от импорта электроэнергии из России / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал, при каких условиях можно отказаться от импорта электроэнергии из России. Одно из них - своевременный ремонт на АЭС и тепловых блоках.

"Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию, как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", - сказал Витренко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, для этого нужны системные законодательные решения. В частности, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

Кроме того, Витренко подчеркнул необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Беларуси и присоединение к европейской системе.

"К сожалению это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", - сказал он.

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