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Витренко назвал условия для отказа от импорта электроэнергии из России

23 февраля 2021, 07:00
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И.о. министра энергетики подчеркнул необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Беларуси и присоединение к европейской системе.

Юрий Витренко
Витренко назвал условия для отказа от импорта электроэнергии из России / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал, при каких условиях можно отказаться от импорта электроэнергии из России. Одно из них - своевременный ремонт на АЭС и тепловых блоках.

"Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию, как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", - сказал Витренко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, для этого нужны системные законодательные решения. В частности, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

Кроме того, Витренко подчеркнул необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Беларуси и присоединение к европейской системе.

"К сожалению это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", - сказал он.

Импорт электроэнергии из России – о чем сообщалось ранее:

  • 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
  • И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
  • Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.

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