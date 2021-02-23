Витренко назвал условия для отказа от импорта электроэнергии из России

И.о. министра энергетики подчеркнул необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Беларуси и присоединение к европейской системе.
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал, при каких условиях можно отказаться от импорта электроэнергии из России. Одно из них - своевременный ремонт на АЭС и тепловых блоках.
"Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию, как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", - сказал Витренко в эфире программы Свобода слова на ICTV.
По его словам, для этого нужны системные законодательные решения. В частности, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.
Кроме того, Витренко подчеркнул необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Беларуси и присоединение к европейской системе.
"К сожалению это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", - сказал он.
Импорт электроэнергии из России – о чем сообщалось ранее:
- 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
- Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.