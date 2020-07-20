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МИД отреагировал на "циничный" визит Путина в Крым

В ведомстве возложили на президента России всю ответственность за действия на оккупированном полуострове.

20 июля 2020, 20:42
МИД Украины
МИД Украины решительно отреагировало на визит Путина в Крым / Капитал

В МИДе Украины выразили решительный протест из-за сегодняшнего визита президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и город Симферополь.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Так, в ведомстве назвали визит российского главы в Крым грубым нарушением государственного суверенитета Украины.

Также в МИД Украины визит Путина в Крым назвали циничным и демонстративным игнорированием общепризнанных норм международного права. Также визит является нарушением резолюций ООН и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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Кроме того, в МИД подчеркнули, что Украина в очередной раз осуждает меры России по дальнейшей милитаризации Крыма и Севастополя, которая представляет реальную угрозу региональной безопасности. В связи с этим ведомство требует от российской стороны немедленно прекратить международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали.

Также в МИД напомнили, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается в соответствии с нормами международного права на Россию как государство-оккупанта, ее должностных лиц, незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Новости Крыма

Как писал Главред, 20 июля, президент РФ Владимир Путин приехал в аннексированный Россией Крым. Он принял участие в церемонии закладки новых российских боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи

Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов в Керченском проливе.

Кроме того, через Крымский мост на территорию аннексированного полуострова шла переброска войск РФ.

Владимир Путин новости Крыма МИД новости Украины
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