УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Военная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы

5 июля 2021, 11:47
Прослушать новость
Остановить

Украина обладает мощной поддержкой со стороны США и получила совершенно другое технологическое обеспечение, сказал Алексей Данилов.

Алексей Данилов
Уровень подготовки Украины по сравнению с 2014 годом серьезно изменился - Данилов / УНИАН

Украина теперь готова к отражению нового потенциального военного нападения России. Ситуация кардинальным образом отличается от того, что происходило в 2014 году. Сегодня у украинского государства совершенно другое технологическое обеспечение. При этом Киев поддерживают США, Великобритания, а также страны Балтии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Киев готов к основным возможным вызовам, которые могут последовать со стороны России. Уровень подготовки Украины сегодня существенно отличается от ситуации 2014 года.

"Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно - к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому", - объяснил Данилов.

Также он подчеркнул, что в 2021 году у Киева другое технологическое обеспечение, другие вооруженные силы и оружие. Кроме того, Украину поддерживают США, Великобритания, Канада, страны Балтии и Польша.

Военная операция России против Украины

Глава Исполнительного совета реформ Михаил Саакашвили ранее предупреждал, что Россия может реализовать военную операцию по захвату Мариуполя, Одессы и Херсона. По его мнению, Москва будет действовать по ситуации и в зависимости от того, как отреагируют США.

Реклама

Российский оппозиционер Леонид Гозман не исключал сценария, при котором Россия может пойти на новый военный конфликт с Украиной с целью удержания украинского государства от вступления в НАТО.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков утверждал, что для Москвы больше нет смысла продолжать военный конфликт на Донбассе. Причиной тому он назвал отсутствие рычагов для сдерживания Украины от интеграции в Североатлантический альянс.

Российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что Россия не сможет остановить реализацию евроатлантических планов Украины. Если Москва введет войска на территорию украинского государства, это обернется катастрофой для Кремля.

СНБО новости Украины Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «Военная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуетсяЛучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старенияУченые нашли внезапный способ защитить мозг от старения Новая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по УкраинеНовая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по Украине Беларусь полностью закрывает границу с УкраинойБеларусь полностью закрывает границу с Украиной

Последние новости

11:47

Военная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы

11:46

"Ловушка для Украины с Европой": Зеленский обрушился с критикой на Северный поток-2 Видео

11:43

"Ловушка для Украины с Европой": Зеленский обрушился с критикой на Северный поток-2 Видео

11:41

Когда красиво и страшно одновременно: в Запорожской области засняли воздушное цунами Видео

11:28

В Украине рынок земли "заглох": что пошло не так Видео

Реклама
11:21

В России умер знаменитый актер, который финансировал "ДНР" и "ЛНР"

11:16

"Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт

11:08

Оля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платья

11:01

Легендарный российский спортивный комментатор попал в черный список украинского Минкульта Видео

10:57

COVID-сертификат и поездки в ЕС: названы страны, с которыми Киев ведет переговоры Видео

10:40

В Бердянске нет света и воды: курортный город затопило Фото

10:07

Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд Видео

10:05

"Спонсор сепарат": в Киеве разрисовали вход в магазин PUMA из-за сотрудничества с Иваном Дорном Видео

10:03

"Ограбление столетия" в Тернополе: вор не обнаружил денег в кассе, поэтому спер пельмени Видео

09:57

Ударил по лицу и швырнул на асфальт: в Киеве таксист напал на пассажирку Видео

09:49

Крисс Пратт признался, что вытворял под препаратами

09:48

Пять способов избежать заражения микробами в ресторане Видео

09:35

На Одесчине неизвестный в кровь избил лопатой 80-летнюю мать чиновника МВФ Видео

09:25

В моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летом Фото Видео

09:04

В Харькове огромный клен рухнул на жилой дом Видео

Реклама
08:47

Перезапуск "Минска" и удар по России: Арестович сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

08:40

Гороскоп для Стрельца на июль 2021: период застоя и преобразования в финансовой сфере Видео

08:25

Сердечный приступ: эти три основных продукта питания могут привести к сердечным заболеваниям Видео

08:21

Коронавирус в Украине 5 июля: за сутки поставили 244 новых диагноза Видео

07:59

В Pfizer отреагировали на смерть украинца после прививки от COVID-19 препаратом компании Видео

07:45

Параноик с топором намного опасней параноика без топора мнение

07:30

С фейерверком и музыкой: во Львове блогерша отпраздновала свое 18-летие на мемориале Небесной сотни Видео

07:10

Новая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по Украине Видео

06:56

Ливни, град и шквалы: синоптик рассказал, чего сегодня ждать от погоды в Украине Видео

06:31

В Черном море возник торнадо: стихия напугала людей Видео

06:30

Не мир, а война: Россия готовится атаковать Украину мнение

06:02

Будет взрываться и гореть: астролог предупредил об опасностях июля для Украины Видео

05:28

Флаг Украины над Госдумой и гривна в Москве: журналист объяснил, почему Путин обиделся на Зеленского Видео

05:02

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

04:22

7 качеств необыкновенной женщины Видео

03:50

Потоки плесени и подача по часам: эксперт рассказал о водной катастрофе в Крыму Видео

03:02

Избегайте их любой ценой: найдены ворующие пароли приложения на Android Фото

02:14

Гороскоп на завтра 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные перемены Видео

01:38

Учения Sea Breeze со странами НАТО: эксперт предупредил о возможных провокациях РФ Видео

00:51

Эпидемия может накрыть Украину за ночь: Голубовская предупредила об опасности коронавируса Дельта Видео

Реклама
00:42

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы Видео

00:24

Врач назвала неожиданную опасность черешни Видео

04 июля, воскресенье
23:58

Сексуальная украинская чемпионка мира по дзюдо похвасталась шикарной фигурой в мини-шортах

23:28

Штамм Дельта может вызывать более тяжелое заболевание: ученые сделали заявление Видео

22:55

В Каспийском море прогремел мощный взрыв на нефтяной платформе Видео

22:21

Как пережить жару "без потерь": важные рекомендации Минздрава

22:13

Потопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной беды Видео

22:01

В Запорожье во время застолья в ресторане застрелили мужчину

21:29

На лечение уходят миллионы: появились подробности критического состояния певицы МакSим

21:16

Врач поведал, можно ли делать прививку от коронавируса беременным Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять