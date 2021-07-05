Военная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы

Уровень подготовки Украины по сравнению с 2014 годом серьезно изменился - Данилов / УНИАН

Украина теперь готова к отражению нового потенциального военного нападения России. Ситуация кардинальным образом отличается от того, что происходило в 2014 году. Сегодня у украинского государства совершенно другое технологическое обеспечение. При этом Киев поддерживают США, Великобритания, а также страны Балтии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Киев готов к основным возможным вызовам, которые могут последовать со стороны России. Уровень подготовки Украины сегодня существенно отличается от ситуации 2014 года.

"Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно - к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому", - объяснил Данилов.

Также он подчеркнул, что в 2021 году у Киева другое технологическое обеспечение, другие вооруженные силы и оружие. Кроме того, Украину поддерживают США, Великобритания, Канада, страны Балтии и Польша.

Военная операция России против Украины

Глава Исполнительного совета реформ Михаил Саакашвили ранее предупреждал, что Россия может реализовать военную операцию по захвату Мариуполя, Одессы и Херсона. По его мнению, Москва будет действовать по ситуации и в зависимости от того, как отреагируют США.

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Российский оппозиционер Леонид Гозман не исключал сценария, при котором Россия может пойти на новый военный конфликт с Украиной с целью удержания украинского государства от вступления в НАТО.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков утверждал, что для Москвы больше нет смысла продолжать военный конфликт на Донбассе. Причиной тому он назвал отсутствие рычагов для сдерживания Украины от интеграции в Североатлантический альянс.

Российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что Россия не сможет остановить реализацию евроатлантических планов Украины. Если Москва введет войска на территорию украинского государства, это обернется катастрофой для Кремля.