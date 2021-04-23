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Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу

23 апреля 2021, 10:30

Россия хочет заставить президента Украины обходиться с сепаратистами, так, вроде она к ним не имеет никакого отношения, отметил дипломат.

Волкер сказал, почему президент Украины не выполняет требование РФ насчет Донбасса
Курт Волкер сказал, почему президент Украины не выполняет требование РФ насчет Донбасса / Reuters

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация вторглась в Украину и создала сепаратистов.

РФ тренирует противников Украины, вооружает и контролирует их, рассказал дипломат в интервью DW.

Собеседник подчеркнул, что российские власти после этого хотят заставить президента Владимира Зеленского обходиться с сепаратистами, так, вроде бы РФ к ним не имеет ни малейшего отношения.

"Россия вторглась в Украину, создала сепаратистов, она вооружает их, тренирует, дает им технику, контролирует их и определяет, кто будет работать в их гражданских администрациях…", – сказал Волкер.

По его мнению, Россия пошла на агрессию против украинского государства, в частности, чтобы закрыть ему путь в Европейский союз.

"…если Украина станет успешной, процветающей страной, можно будет задаться вопросом: "А почему таковой не является Россия?". Именно поэтому ему прежде всего так важно "заблокировать" Украину…", – заявил экс-спецпредставитель Госдепа.

Ранее Курт Волкер говорил, что российские власти могут завершить конфликт на Донбассе.

Напомним, 20 апреля в новом видеообращении Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и предложил встретиться на Донбассе в любой точке, в которой идет война.

Глава России ответил украинскому коллеге. Путин сказал, что, если встреча касается ситуации на Донбассе, то Зеленский должен встретиться с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Путин также сказал, что в Москве нашего лидера готовы принять в любое время для обсуждения отношений между РФ и Украиной.

На Донбассе в конце марта конфликт стал более острым – пророссийские боевики стали чаще открывать огонь по позициям военнослужащих Украины. В результате одной из вражеских атак погибли четверо наших защитников.

Спикер Зеленского говорила, что президент хотел поговорить с Путиным о ситуации на Донбассе, российской стороне отправили запрос, однако не получили на него ответ.

В конце марта также стало известно, что Россия стягивает войска к восточным рубежам украинского государства. В РФ утверждали, что проводят учения и не готовятся к войне.

Украинская сторона считает, что маневры были затеяны для того, чтобы во время переговоров по Донбассу создать атмосферу давления.

Ряд западных государств поддержали нашу страну и призвали Россию прекратить агрессивные шаги.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

  • Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года. В результате революции власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович и сбежал в РФ.
  • Янукович призвал российские власти ввести войска в Украину.
  • В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
  • В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На Донбасс также вторглись российские войска.
  • Россия не признает, что ее силы есть на Донбассе, называет конфликт "внутриукраинским" и с самого начала противостояния склоняет Киев к прямым переговорам с боевиками.
Владимир Зеленский Курт Волкер
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