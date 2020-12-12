Возле Офиса президента усилили охрану

Охрана усилена в связи с обустройством возле ОП праздничных локаций к Рождеству и Новому году.
С сегодняшнего дня Нацполиция Киева усилила охрану возле Офиса президента Украины, но доступ к территории возле здания не ограничен.
Об этом сообщает полиция Киева в субботу, 12 декабря.
Правоохранители отметили, что охрана усилена в связи с обустройством возле ОП праздничных локаций к Рождеству и Новому году, а также запланированными там мероприятиями. Из-за этого усиление охраны было необходимо для контроля соблюдения карантинных ограничений и поверхностных проверок.
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Автор: Екатерина Трохимчук