Зеленский призвал международных союзников не возвращать Россию в G7

Зеленский призвал международных союзников не позволить возвращения РФ в G7 / УНИАН

Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы Россия не вернулась в Большую семерку (G7) пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Канада в этом вопросе уже пообещала Киеву поддержку.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью'ю канадскому изданию The Globe and Mail.

"Джастин Трюдо (премьер-министр Канады, - ред.) заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе", - сказал он.

По словам Зеленского, Украине во время поиска мира с Россией нужны ее международные союзники, которые должны твердо держаться во время переговоров.

Читайте также"Ничего в этом хорошего нет": Путин поддел Зеленского за слова о Второй мировойНапомним, ранее президент США Дональд Трамп перенес встречу лидеров стран Большой семерки с конца июня на сентябрь и решил пригласить на него в том числе Россию.

Кроме того, глава Белого дома хочет пригласить на саммит Южную Корею, Австралию и Индию.

"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", — цитирует Трампа агентство Reuters.

Добавим, что еще 20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую семерку (G7). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.