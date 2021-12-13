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"Возвращение" Украины и срыв курса в НАТО: Минобороны объявило о новом скоплении войск РФ у границ

13 декабря 2021, 17:11
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Москва демонстрирует свою военную силы и готовность к ее применению, предупредили в ведомстве.

войска РФ
Россия продолжает переброску войск и техники к границам Украины - Минобороны / Reuters

РФ продолжает осуществлять гибридные действия, направленные на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине. Российское государство показывает военную силу и готовность ее применить. Россия перебрасывает войска и технику к украинским границам. Таким образом, Москва пытается заставить Киев пойти на уступки по ряду вопросов, а в перспективе вернуть украинское государство в орбиту своего влияния и сорвать планы по интеграции в НАТО. Об этом заявили в Министерстве обороны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация у границ Украины остается сложной. Россия перебрасывает войска и военную технику к украинским кордонам.Читайте такжеУкраина в окружении 175 тысяч военных РФ: в Минобороны объявили о готовности Киева к сценарию Москвы

"Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине. Российская Федерация регулярно демонстрирует военную силу и намерения ее применить. Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства. В настоящее время фиксируется постепенное перебрасывание российских подразделений, вооружений и военной техники к границе с Украиной", - отметили в Минобороны.

Указывается, что проводится работа по передислокации личного состава российских войск с районов проведения маневров. Однако после завершения учений в постоянные пункты дислокации возвращаются только военные, в то время как военная техника остается вблизи границ Украины.

Как утверждают в военном ведомстве, действия России продиктованы намерениями принудить Украину и другие страны к диалогу по сложным для Москвы вопросам, и, в конечном итоге, вернуть украинское государство в фарватер своего влияния, сорвав курс на интеграцию в Североатлантический альянс.

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Читайте такжеНАТО "бьет" по РФ, а в Украине будут войска Запада: Путин рассказал, пойдет ли Москва в атаку "У таких действий есть тактическая цель – это давление на власть Украины и давление на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, крайне важным для РФ. Стратегическая цель таких целей – восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашего государства", - подчеркнули в Минобороны.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico осенью опубликовали материалы, в которых говорилось о стягивании войск России к границам Украины. В качестве своей аргументации они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских военных подразделений.

Украинский дипломат, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев серьезно обеспокоен обстановкой с российскими военными подразделениями у границ Украины. По его словам, ситуация напоминает 2014 год, когда Москва оккупировала Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что маневры войск РФ у границ Украины связаны якобы с "провокационными действиями НАТО" вблизи российских кордонов.

Также Песков заявил, что Украина, дескать, может получить гарантии безопасности от России в случае реализации Минских соглашений по Донбассу.

Журналисты Reuters поговорили с экспертами стран Запада и РФ, после чего пришли к выводу, что Москва вряд ли решится на новое военное вторжение в Украину. По всей видимости, маневрами с войсками российское государство пытается показать "красные линии" России в отношении Киева.

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