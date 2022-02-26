Вслед за Россией: в ЕС пригрозили Беларуси отключением от SWIFT

Лукашенко / УНИАН

В Евросоюзе не исключают возможность отключения Беларуси от международной платежной системы SWIFT.

"Министры иностранных дел стран ЕС встретятся завтра в режиме видеоконференции, чтобы достичь политического соглашения по санкциям SWIFT. Также есть предложение отключить Беларусь от SWIFT", - сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Ранее Германия поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.

Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, официальное решение еще не оформлено, однако уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

Читайте такжеБундесвер вооружит Украину: Берлин поставит Киеву противотанковое оружие и ракеты Stinger"Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Спасибо также тысячам людей, в частности, украинской диаспоре, которые давят на разные правительства для поддержки этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", – написал Кулеба в Facebook.

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