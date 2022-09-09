ВСУ нужно вернуть Купянск и ликвидировать точку снабжения войск РФ на Харьковщине – Подоляк

Купянск - стратегический транспортный узел, который использует РФ для переброски своих войск - Подоляк / Коллаж Википедия, Офис президента, УНИАН

Вооруженным силам Украины важно освободить оккупированный Купянск, поскольку город остается стратегической точкой, путем которой идет снабжение всей группировки войск России в Харьковской области. После его деоккупации нужно будет думать, куда двигаться дальше – на северном или южном направлении. Дальнейшие маневры будут направлены на разрезание группировки войск оккупантов, чтобы не дать им возможности перебрасывать резервы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что конкретно через захваченный Купянск идет снабжение войск РФ и перебрасывание резервов с их территорий. Ключевой транспортный узел нужно вернуть.

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По его словам, потом нужно будет думать, в каком направлении двигаться дальше. Цель – разрезание российской оккупационной группировки и блокирование их возможностей для дальнейшего передвижения резервов.

"Купянск – это ключевое стратегическое место, через которое идет вся харьковская группировка российских войск. Они получают через него и пополнение, и резервы. Это главный транспортный узел, который нужно будет забирать. Таким образом мы будем разрезать группировки российских войск и не давать им возможность работать в режиме постоянного передвижения резерва как такового. Это ключевые элементы на карте, если мы говорим о Купянске", - объяснил ситуацию Подоляк.

Также он добавил, что на Харьковщине будет продолжаться зачистка.

"Я думаю, в Харькове идет и будет идти абсолютно плановая зачистка территории от нелюдей, которые там находятся", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины ведет контрнаступательную военную операцию на Харьковщине. Бойцы выбивают оккупантов РФ с временно захваченных ими украинских территорий. Официально подтверждено освобождение Балаклеи и других населенных пунктов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов 8 сентября заявил, что ВСУ в Харьковской области освободили более 20 населенных пунктов. Операция продолжается.

В Институте изучения войны подчеркнули, что силы обороны Украины смогли достичь очень серьезного прогресса во время контрнаступления в Харьковской области. По мнению аналитиков, идет наступление на захваченный россиянами Купянск. Город на границе с РФ могут освободить в течение 72 часов.

Смотреть видео ТСН - силы обороны Украины освободили Балаклею

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