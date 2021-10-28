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"Вы не у Медведчука на канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификата

28 октября 2021, 11:13

Экс-нардепа ранее обвинили в подделке документа о вакцинации, она все отрицает.

Савченко и Радуцкий поссорились на ток-шоу / Скриншот

Михаил Радуцкий и Надежда Савченко устроили словесную перепалку в прямом эфире из-за вакцинации. Ранее экс-нардеп пыталась использовать в аэропорту Борисполь поддельные COVID-сертификаты, чтобы вернуться в Украину.

В эфире телеканала "Украина 24" глава комитета по вопросам здоровья нации Радуцкий спросил Савченко, вакцинирована ли она. Экс-нардеп в ответ заявила, что информация о состоянии здоровья человека – государственная тайна.

Радуцкий возразил. Он отметил, что сведения о вакцинации к этой категории не принадлежат. Вопрос о прививках не является информацией о состоянии здоровья человека.

Не манипулируйте, вы не у Медведчука (Виктор Медведчук – ред) на канале, вы не на российском канале. Вы вакцинированы?, – сказал ей Радуцкий.

В итоге Савченко так и не сказала, делала прививки от коронавируса, а также где именно взяла "документ", с которым ее поймали в аэропорту пограничники. По словам экс-нардепа, она будет отвечать в суде.

Скандал с Савченко и COVID-сертификатом

  • 22 октября Надежду Савченко и ее сестру задержали в "Борисполе" с фальшивым сертификатом о вакцинации от коронавируса. Подделку специалисты из Госпогранслужбы обнаружили благодаря программе SafeBorder.
  • Пограничники объяснили экс-политику, в чем проблема и призвали ее дождаться полиции.
  • Правоохранители уже открыли уголовное производство касательно использования поддельных документов.
  • В тот же день Савченко заявила, что не пользовалась поддельным документом. Также она отметила, что считает постановления правительства по внедрению необходимости предоставления дополнительных документов, кроме паспортов, для прохождения границы, допуска на работу и т. д. неконституционными.

Напомним, что в начале октября Кабмин одобрил законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации. Такое же решение принял и профильный комитет Верховной Рады.

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Алексей Савченко Михаил Радуцкий вакцинация от коронавируса ковид сертификат
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