УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Ляшко может пойти в мэры Киева от партии Зеленского: в Слуге народа назвали условие

В Слуге народа готовы допустить к участию в праймериз всех желающих пойти на выборы мэра Киева от пропрезидентской партии.

10 июля 2020, 11:20
Виктор Ляшко
Ляшко может побороться за право выдвижения от Слуги народа на пост мэра Киева / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может стать кандидатом в мэры Киева от партии Слуга народа, однако для этого ему нужно победить в праймериз.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал первый замглавы партии Александр Корниенко.

По его словам, в данный момент известно, что в праймериз примут участие четыре кандидата – Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Ирина Верещук. Если в мероприятии захочет поучаствовать и Ляшко, то с этим проблем не возникнет.

"Если Виктор захочет принять участие – почему нет. Мы же не будем ограничивать", - сказал Корниенко.Читайте такжеБорьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть Кличко

Также он добавил, что в партии не против, чтобы Ляшко принял участие в избирательной гонке за пост мэра Киева от Слуги народа.

"Абсолютно", - подчеркнул Александр Корниенко.

Ранее сообщалось, что идею выдвинуть Виктора Ляшко в качестве кандидата на пост мэра Киева предложил лично президент Владимир Зеленский.

Согласно данным социологического опроса компании ActiveGroup, фаворитом в гонке за пост киевского градоначальника является действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 29,1% киевлян. Кандидат от Слуги народа, по данным социологов, может набрать только 6%.

новости Украины Виктор Ляшко Минздрав выборы новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко может пойти в мэры Киева от партии Зеленского: в Слуге народа назвали условие». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:31
Смертельнее коронавируса: Китай предупредил об опасной заразе в Казахстане
11:20
Ляшко может пойти в мэры Киева от партии Зеленского: в Слуге народа назвали условие
11:10
Ефремова оштрафовали на сотни тысяч рублей
10:54
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
10:50
Витамины для похудения: как "разогнать" метаболизм и сбросить вес
10:49
Украинская "борьба с олигархами" - старый скучный не смешной цирк мнение
10:42
В РФ заявили о "двух новых государствах" в Украине – Киев потребовал объяснений Видео
10:30
Как правильно выбрать хостел - ТОП-8 критериев
10:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июля: убыточный риск и успех в работе Видео
10:26
Обучение в школах в условиях COVID-19: в Минздраве анонсировали важное решение Видео
09:41
Украине грозит новый скандал с Грузией: заявление Саакашвили вызвало гневную реакцию Тбилиси
08:58
В Украине Covid-19 не унимается: позади еще одна "красная линия" Видео
08:55
Инфаркт: причины, симптомы и факторы риска
08:52
Бунты в Сербии из-за карантина: будет ли повторение в Украине мнение
08:50
В Украину осенью могут придти птичий и свиной грипп: врач рассказала об опасности
08:35
Генерал раскрыл численность "сухопутки" России в Крыму Видео
08:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача Видео
08:00
Переезд Зеленского в Конча-Заспу: в ОП раскрыли подробности Видео
07:43
Борьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть Кличко
06:57
Может ли романтичная беседа Порошенко с Путиным быть правдой мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять