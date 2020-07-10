Ляшко может пойти в мэры Киева от партии Зеленского: в Слуге народа назвали условие

Ляшко может побороться за право выдвижения от Слуги народа на пост мэра Киева / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может стать кандидатом в мэры Киева от партии Слуга народа, однако для этого ему нужно победить в праймериз.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал первый замглавы партии Александр Корниенко.

По его словам, в данный момент известно, что в праймериз примут участие четыре кандидата – Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Ирина Верещук. Если в мероприятии захочет поучаствовать и Ляшко, то с этим проблем не возникнет.

"Если Виктор захочет принять участие – почему нет. Мы же не будем ограничивать", - сказал Корниенко.Читайте такжеБорьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть Кличко

Также он добавил, что в партии не против, чтобы Ляшко принял участие в избирательной гонке за пост мэра Киева от Слуги народа.

"Абсолютно", - подчеркнул Александр Корниенко.

Ранее сообщалось, что идею выдвинуть Виктора Ляшко в качестве кандидата на пост мэра Киева предложил лично президент Владимир Зеленский.

Согласно данным социологического опроса компании ActiveGroup, фаворитом в гонке за пост киевского градоначальника является действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 29,1% киевлян. Кандидат от Слуги народа, по данным социологов, может набрать только 6%.