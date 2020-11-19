Выборы мэра Львова: у кого есть шансы на победу во втором туре

Выборы во Львове - кто лидирует во втором туре / Фото Reuters

Во второй тур местных выборов во Львове вышло два человека - Андрей Садовый и Олег Синютка.

Как пишет РБК-Украина, несмотря на лидерство Андрея Садового, результата 40,9% в первом туре ему не хватило для избрания на следующую каденцию. С отставанием в 10% Олег Синютка занял второе место, получив 31,1% поддержки избирателей.

Согласно рейтингу от Центра SOCIS (29 октября - 10 ноября), результат второго тура выборов во Львове во многом будет зависеть от явки избирателей. Оба кандидата имеют практически одинаковые шансы стать следующим мэром.

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В последнем опросе 40,5% из числа всех респондентов (2000 человек) и в дальнейшем хотят видеть на посту мэра Львова Андрея Садового. Олега Синютку готовы поддержать 35,2%.

Андрей Садовый - 40,5%

Олег Синютка - 35,2%

Не определились/ отказались от ответа - 14,2%

Не будут голосовать - 5,8%

Ни за одного из кандидатов - 4,5%

Моделирование результатов второго тура выборов среди тех, кто точно пойдет голосовать и уже определился с выбором (992 респондента), показало лидерство кандидата от "Европейской солидарности" :

Олег Синютка - 50,9%

Андрей Садовый - 49,1%

Если 22 ноября на участки придут те, кто точно собирается голосовать и те, кто скорее всего примет участие в выборах мэра и определились с выбором, результат может быть в пользу Садового, но с минимальным отрывом:

Андрей Садовый - 50,2%

Олег Синютка - 49,8%

При этом, поддержать Олега Синютку во втором туре готово большинство респондентов, которые 25 октября голосовали за Руслана Кошулинского ("Свобода"), Ярослава Рущишина ("Голос"), Игоря Кузьмака ("Народный Рух Украины"), Игоря Васюника.

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