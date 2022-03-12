За день удалось спасти более 7 тысяч украинцев из осажденных городов - Зеленский

Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках вечернего обращения к украинцам, сообщил, что за прошлый день, 11 марта, удалось эвакуировать еще более 7 тысяч человек из четырех населенных пунктов.

По его словам, на грядущих выходных попытки организовать новые гуманитарные коридоры продолжатся.

"Сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Но несмотря на все это, удалось спасти 7144 человека из Энергодара, Бучи, Гостомеля, Козаровичи. И это 7144 причины, чтобы и завтра, и после завтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов. Мы будем это делать. Мы будем делать все, чтобы завезти в украинские города гуманитарный груз", - заявил глава украинского государства.

По его словам, Мариуполь так и остается заблокированным российскими оккупантами.

Также Зеленский заявил, что похищение мэра Мелитополя - новая стадия российского террора.

"Сегодня в Мелитополе захватили мэра города Ивана Федорова, который мужественно защищал Украину и людей. Очевидно, что это признак слабости захватчика. Они не встретили поддержки на нашей земле, хотя они на нее очень рассчитывали, потому что годами врали себе, что будто в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборантов. Поэтому они перешли к новой стадии террора. Они пытаются физически ликвидировать представителей законной власти. Захват мэра Мелитополя - это не только преступление против конкретного человека, громады, Украины. Это преступления против демократии", - заявил Зеленский.

Напомним, военные страны-агрессора, которые ныне утверждают, что думали об учениях, когда незаконно пересекали границу с Украиной, знали о предстоящем вторжении в Украину еще в январе текущего года. А непосредственное боевое распоряжение о нанесении ударов по украинским населенным пунктам они получили вечером накануне вторжения.

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