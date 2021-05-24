Захват самолета Ryanair в Минске: у Зеленского объявили о требованиях к режиму Лукашенко

Украина и Европа будут требовать освобождения Романа Протасевича - Офис президента / УНИАН

Официальный Киев считает ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске актом терроризма и намерен реагировать на данный инцидент вместе со странами Европы. Главными требованиями являются освобождение блогера Романа Протасевича и обеспечение безопасных перелетов для гражданских авилайнеров в регионе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии Интерфакс-Украина он рассказал о том, что на данный момент для всех европейских государств остается актуальным вопрос, какие меры нужно предпринять для освобождения Протасевича и восстановлении безопасности авиаперелетов.

"Украина на эту ситуацию с актом терроризма - захватом самолета - будет реагировать скоординировано со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны, - это освобождение Романа Протасевича и восстановления полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат - вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей ", - подчеркнул Михаил Подоляк.Читайте такжеУ Зеленского назвали Россию организатором "угона" самолета Ryanair в Минске

Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске