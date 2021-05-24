УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Захват самолета Ryanair в Минске: у Зеленского объявили о требованиях к режиму Лукашенко

24 мая 2021, 17:27
Прослушать новость
Остановить

Украина намерена вместе с ЕС координировать шаги по реакции на инцидент с захватом самолета Ryanair в Минске, сказал Михаил Подоляк.

Офис президента
Украина и Европа будут требовать освобождения Романа Протасевича - Офис президента / УНИАН

Официальный Киев считает ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске актом терроризма и намерен реагировать на данный инцидент вместе со странами Европы. Главными требованиями являются освобождение блогера Романа Протасевича и обеспечение безопасных перелетов для гражданских авилайнеров в регионе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии Интерфакс-Украина он рассказал о том, что на данный момент для всех европейских государств остается актуальным вопрос, какие меры нужно предпринять для освобождения Протасевича и восстановлении безопасности авиаперелетов.

"Украина на эту ситуацию с актом терроризма - захватом самолета - будет реагировать скоординировано со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны, - это освобождение Романа Протасевича и восстановления полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат - вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей ", - подчеркнул Михаил Подоляк.Читайте такжеУ Зеленского назвали Россию организатором "угона" самолета Ryanair в Минске

Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске

  • Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
  • Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
  • В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
  • В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
  • Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.
Роман Протасевич Михаил Подоляк новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Захват самолета Ryanair в Минске: у Зеленского объявили о требованиях к режиму Лукашенко». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи назвали самый опасный алкоголь для организмаВрачи назвали самый опасный алкоголь для организма Доигрались: кто виноват в задержании ПротасевичаДоигрались: кто виноват в задержании Протасевича "Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы"Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы Дима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал советДима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет “Полный позор”: почему при огромном военном потенциале Украина ждет "крошек" от США"Полный позор": почему при огромном военном потенциале Украина ждет "крошек" от США

Последние новости

20:14
У Байдена сделали заявление о повестке переговоров с Путиным
20:01
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
19:55
"Подбегает и шлепает": в Москве мужчина бегает в метро и хватает девушек за попу Видео
19:45
Грозовую погоду насулили четырем областям Украины: синоптик назвал погодных лузеров Видео
19:42
В ТКГ резко ответили на громкое заявление Лаврова о Донбассе Видео
Реклама
19:41
Макрон прошелся по санкционной политике против России
19:09
Евросоюз ударил очередными санкциями по Беларуси Видео
19:01
В Беларуси на два месяца арестовали девушку Протасевича: в чем ее обвиняют Видео
18:58
Главным тренером Шахтера стал итальянский специалист: что о нем известно
18:46
Как на рынке рабов: почему ЕС не станет окончательно ссориться с Лукашенко мнение
18:45
В МИД резко ответили Беларуси на претензии Минска из-за разрыва авиасообщения Видео
18:42
Мощный ураган и торнадо наделали беды жителям Херсонской области Фото Видео
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:38
В Укрпочте поведали, продолжат ли доставлять посылки в Беларусь Видео
18:21
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Видео
17:50
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года" актуально
17:50
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
17:46
В Украине с 1 июня начнут действовать новые правила для водителей Видео
17:10
Власть в Украине должна ликвидировать коррупционные схемы и не мешать бизнесу – эксперт
17:06
Кремль назвал точную дату встречи Байдена и Путина: что обсудят Видео
Реклама
17:00
Под Черновцами драка двух соседок завершилась трагедией для неродившегося ребенка Видео
16:55
Как в Минске сажали самолет Ryanair: опубликована стенограмма переговоров Видео
16:42
Планы увеличить налоги идут вразрез с ускорением экономического роста – эксперт
16:26
Фронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении Видео
16:23
В ОП заявили о выходе на "финишную прямую" в вопросе запуска рынка земли
16:20
Facebook начал "охоту" на подконтрольные Кремлю российские СМИ Фото Видео
16:13
CNN объявил дату и место встречи Байдена и Путина Видео
15:58
Хотела продать дитя за водку и морила голодом: в Одессе горе-матери вернут двух девочек Видео
15:52
Филип Моррис оборудует все бездымные устройства технологией проверки возраста
15:51
Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео
15:47
Какого числа День отца 2021 и как поздравляют Фото Видео
15:37
Двигался там и щекотал: в Тернополе таракан среди ночи залез в ухо ребенку
15:34
Алкоголя в 16 раз больше нормы: всплыли новые детали ДТП в Виннице, в котором едва выжил ребенок Видео
15:29
Зеленский собрался увеличить численность ВСУ: названа цифра Видео
15:21
Каждому третьему украинцу грозит лишение пенсии к 2045 году – прогноз Всемирного банка Видео
15:12
"Просто молятся": Сергей Безруков заявил о безграничной любви от украинцев
14:52
Крупнейший за годы всплеск активности Солнца спровоцирует мощную магнитную бурю Видео
14:41
Звезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня
14:26
В Кремле сделали заявление по срокам и месте встречи Байдена и Путина Видео
14:19
"Вместе мы с Мишей или нет": победительница Холостяка заинтриговала объявлением
Реклама
14:04
Минск показал Киеву кулак: у Лукашенко вознегодовали из-за авиационной блокады Видео
13:52
Украина запускает рынок земли: Шмыгаль анонсировал скачок цен Видео
13:49
У Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ
13:38
Оля Цибульская намекнула на личность автора скандального "слива" о ее муже
13:18
Министр устал: в Нидерландах топ-чиновник ушел в отпуск на 3 месяца Видео
13:11
Песня Go-A после Евровидения попала в топы рейтингов Spotify и iTunes
13:04
Разрыв авиасообщения с Беларусью: Кулеба объяснил причину и назвал выгоду для Украины Видео
12:45
В СНБО Украины обвинили Лукашенко в государственном терроризме Видео
12:37
Самоподжог ради видео в соцсети: появились подробности о здоровье мальчика в Днепре Видео
12:02
Назвали актеров, сюжет и дату выхода сериала Козырное место на канале 2+2
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять