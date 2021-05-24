Захват самолета Ryanair в Минске: у Зеленского объявили о требованиях к режиму Лукашенко

Украина намерена вместе с ЕС координировать шаги по реакции на инцидент с захватом самолета Ryanair в Минске, сказал Михаил Подоляк.
Официальный Киев считает ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске актом терроризма и намерен реагировать на данный инцидент вместе со странами Европы. Главными требованиями являются освобождение блогера Романа Протасевича и обеспечение безопасных перелетов для гражданских авилайнеров в регионе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
В комментарии Интерфакс-Украина он рассказал о том, что на данный момент для всех европейских государств остается актуальным вопрос, какие меры нужно предпринять для освобождения Протасевича и восстановлении безопасности авиаперелетов.
"Украина на эту ситуацию с актом терроризма - захватом самолета - будет реагировать скоординировано со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны, - это освобождение Романа Протасевича и восстановления полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат - вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей ", - подчеркнул Михаил Подоляк.Читайте такжеУ Зеленского назвали Россию организатором "угона" самолета Ryanair в Минске
Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске
- Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
- В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
- В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.