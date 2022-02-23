Здание Верховной Рады "заминировали" - сообщение оказалось ложным

Верховная Рада / Фото Facebook ВР

Поступило сообщение о якобы "заминировании" здания Верховной Рады Украины. Туда никого не пускают. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя парламента Руслана Стефанчука.

"Около 15:00 поступило такое сообщение, поэтому в здании парламента проводится проверка", - сказала она.

Выяснилось, что сообщение о минировании - ложное.

На 17:00 в Раде должно состояться голосование за введение режима чрезвычайного положения в Украине.

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