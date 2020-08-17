"Резкое обострение в Беларуси": у Зеленского рассказали о "тайном" совещании

Владимир Зеленский провел "тайное" совещание по Беларуси / УНИАН

В связи с резким обострением ситуации в Беларуси президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями украинских силовых структур, разведывательных органов и главами ряда областных госадминистраций.

События в Беларуси могут существенно повлиять на Украину, сказал Зеленский на совещании, говорится на сайте президента.

В сообщении отмечается, что во время мероприятия была детально проанализирована внутриполитическая ситуация в белорусском государстве и изучены многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий.

"…была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития нынешнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов", – говорится на сайте.

У Зеленского добавили, что на совещании провели анализ рисков для нашей страны, которые могут возникнуть в связи с тем или иным развитием ситуации. После встречи были даны распоряжения.

Читайте также"Доверия и близко нет": у Зеленского ответили на обвинения ЛукашенкоНапомним, в Беларуси после президентских выборов, которые прошли 9 августа, начались массовые протесты. Протесты в Беларуси 2020 начались после того, как стало известно, что на выборах с огромным отрывом лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Власти Беларуси обвинили в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с участниками протеста. Евросоюз не признал выборы, а США назвали их несправедливыми.

Лукашенко сказал, что новых выборов в Беларуси не будет, пока его не убьют. Также он выдвинул громкое обвинение против Украины. По его словам, Литва, Латвия, Польша и Украина приказывают белорусскому государству провести новые выборы, а из-за новой избирательной гонки "нации грозит гибель".