Зеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе

Украина готова к продолжению переговоров по Донбассу.
Прямые переговоры лидеров стран Нормандского формата могут поспособствовать прогрессу в вопросе продвижения к миру на Донбассе. Украина заинтересована в мире, а Россия по-прежнему блокирует выполнение договоренностей.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения прогресса на переговорах по Донбассу дискуссию нужно вести в рамках Нормандского формата. Киев показывает, что украинская сторона стремится к миру.
"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, который должны пройти обе стороны. Активность Украины в переговорном процессе показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - добавил гарант.Читайте такжеИллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и Кравчук
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готов к переговорам по разведению сил, разминированию территорий и обмена пленными.
Война России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября заявил о том, что Украина предлагает план по урегулированию конфликта, в случае выполнения которого в марте 2021 года можно провести выборы в ОРДЛО. Инициатива предполагает вывод российских войск из региона.
- В Кремле утверждают, что сначала на отдельных районах Донбасса должны пройти выборы, и только потом Украине отдадут украинско-российский участок границы.
- 2 декабря Россия попыталась организовать неформальные переговоры при Совбезе ООН по "формуле Арриа", пригласив на мероприятие представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". Ведущие мировые государства предпочли не участвовать в таких переговорах.
- Постпред ООН Василий Небензя заявил, что Россия и в дальнейшем будет пытаться устраивать такие переговоры, тогда как альтернативой данным процессам являются боевые действия.
- В делегации Украины в ТКГ отметили, что Небензя признал участие России в конфликте на Донбассе и не исключили признания Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке.