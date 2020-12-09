Зеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе

Для установления мира на Донбассе нужно вести переговоры в рамках лидеров стран Нормандского формата - Зеленский / УНИАН

Прямые переговоры лидеров стран Нормандского формата могут поспособствовать прогрессу в вопросе продвижения к миру на Донбассе. Украина заинтересована в мире, а Россия по-прежнему блокирует выполнение договоренностей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения прогресса на переговорах по Донбассу дискуссию нужно вести в рамках Нормандского формата. Киев показывает, что украинская сторона стремится к миру.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, который должны пройти обе стороны. Активность Украины в переговорном процессе показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - добавил гарант.Читайте такжеИллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и Кравчук

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готов к переговорам по разведению сил, разминированию территорий и обмена пленными.

Война России и Украины на Донбассе