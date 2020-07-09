Зеленский назвал источник финансирования Медведчука

Зеленский считает, что Медведчук получает деньги из России / Пресс-служба Ураинского выбора

Главу политического совета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука финансирует Россия. Однако этот вопрос должны изучать представители правоохранительных органов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Волынскую область в комментарии главе местной отделения Нацкорпуса Андрею Дьяченко.

По его словам, Медведчука финансирует Москва, но этот вопрос должен тщательно изучаться правоохранителями.

"Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения", - подчеркнул Зеленский.Читайте такжеСБУ пришло с обысками в киевский офис Медведчука и Оппоплатформы

Ранее социолог Владимир Паниотто заявил, что снижение политических рейтингов Зеленского играет на руку его оппонентам. В частности, специалисты заметили переход части электората нынешнего президента к политическим силам Медведчука и Шария.

Напомним, офис Генпрокурора открыл уголовное дело по обвинению в госизмене против Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и других нардепов от ОПЗЖ из-за их поездки на территорию РФ, где они провели встречу с президентом России Владимиром Путиным и рядом парламентариев российской Госдумы.