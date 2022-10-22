Зеленский назвал Путина старым человеком, у которого жесткие проблемы с памятью

Зеленский назвал Путина старым человеком, у которого проблемы с памятью / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Украина не будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что он "старый человек", который "не помнит обещаний". Об этом прямо заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CTV и CBC.

Зеленский рассказал, что еще на нормандском саммите Путин пытался всех убедить, что РФ забрала себе Крым, потому что там провели какой-то "референдум" и якобы никто "не хотел идти полномасштабной войной". Также он все спихивал на "решение людей" после оккупации Донбасса.

Украине твердо заявляла, что не будет садится за стол переговоров, если РФ проведет "референдумы" на оккупированных территориях и признании "независимости" или "вступления в состав РФ". Президент отметил, что Путин нарушил не только международное право, но и все договоренности, которые были до этого.

"Все это "бла-бла-бла", причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И поэтому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию", - сказал Зеленский.

Переговоры Украины и России

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии захваченных территорий Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого Путин "предложил" Украине "переговоры". Об аннексированных территориях он говорить не собирался и захотел, чтобы Киев якобы "сложил оружие".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина будет готова к диалогу с Россией, но уже после смены высшего политического руководства в Кремле. Киев не видит перспектив переговоров с Путиным после аннексии своих территорий.

4 октября президент Зеленский решил поставить точку в политических переговорах с Кремлем.

Украинский гарант ввел в действие решение СНБО, согласно которому с Путиным говорить никто не будет. Указ уже вступил в силу.

Другие новости: