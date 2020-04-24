Кравчук назвал ключевую ошибку Зеленского

Владимир Зеленский не добился того, чтобы кадровая политика стала системной, сказал Леонид Кравчук / president.gov.ua

Главной ошибкой Владимира Зеленского за год президентства является то, что он не добился того, чтобы кадровая политика стала системной.

Глава государства формулирует задачи, а система не работает – не выполняет их, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью 24 телеканалу.

По словам собеседника, кадры другие, люди другие, система не отработана.

"Во-первых, он (Зеленский – Ред.) не добился, чтобы кадровая политика стала системой – это самое главное. Если нет системы и людей, которые умеют превращать задачи в жизни, то это трудно", – полагает экс-президент.

Напомним, весной 2019-го Владимир Зеленский победил на президентских выборах тогдашнего главу государства Петра Порошенко, инаугурация прошла 20 мая.

Ранее Леонид Кравчук говорил, что за первый год президентства поставил бы Зеленскому четверку по пятибалльной системе. Первый украинский президент добавил, что Зеленский начал модернизацию страны.