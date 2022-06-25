Зеленский о ракетных ударах: Россия вынуждена устраивать показуху

Зеленский о массовых ракетных ударах / president.gov.ua

В субботу, 25 июня, российские войска нанесли много ракетных ударов по населенным пунктам Украины. Такими действиями оккупанты устроили показуху, говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

"45 российских ракет за ночь и утро этих суток, к вечеру еще ракеты. Все они были запущены с одной целью: показать, что Россия может что-то дожать, что-нибудь показать. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет", - подчеркнул Зеленский.

Сейчас в войне начался новый этап, "когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого".

Также Зеленский добавил, что оккупанты намеренно нанесли столько ракетных ударов накануне саммитов G7 и НАТО.

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"Это еще одно подтверждение нашей позиции, что санкций против России недостаточно, вооруженной помощи нужно больше, и что современные системы ПВО, которые есть у наших партнеров, должны быть не на полигонах, где их хранят, а в Украине", - подчеркнул президент.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.

По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

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