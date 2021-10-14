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Зеленского, Путина, Меркель и Макрона ждет диалог по Донбассу: эксперт сделал прогноз на переговоры

14 октября 2021, 05:52
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Обязательства по вопросу Донбасса будут переданы новому правительству Германии, считает Игорь Попов.

Нормандский формат
Встреча лидеров нормандского формата может пройти в режиме онлайн – политолог / Reuters

Новый саммит лидеров стран нормандского формата – президента Украины Владимира Зеленского, главы РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона – планируют провести по видеосвязи. Это будет рабочая встреча, в рамках которой немецкая сторона передаст свои обязательства по Донбассу новому правительству. Для Киева остается важным посредническая функция Берлина по российско-украинскому конфликту. Об этом заявил политический эксперт Игорь Попов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что встреча лидеров нормандской четверки вряд ли станет победной. Скорее всего, это будут рабочие переговоры по видеосвязи, во время которых немецкое правительство передаст свои обязательства по вопросу Донбасса следующему Кабмину ФРГ.

Читайте такжеДиалог Меркель и Макрона с Путиным и Зеленским стал прорывом: объявлено о новой встрече по Донбассу"Что касается личной встречи лидеров, то, насколько я знаю, она планируется предварительно онлайн. Если бы это была победная встреча, где удалось достичь окончательного мира, консенсуса, счастья для всех, то, конечно, лидеры любят приезжать на такие встречи, где они подписывают документы, за которые получают Нобелевскую премию. Но, поскольку мы вряд ли увидим такой результат, то такая встреча может состояться онлайн, и тогда это нормальная рабочая встреча с передачей обязательств немецкой стороны своим преемникам - следующему правительству", - считает эксперт.

Также он добавил, что встреча в нормандском формате является важной для Украины, причем передача обязательств в Германии поспособствует сохранению важного посредника на переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

"Для нас любая нормандская встреча важна - и на уровне министров, и на уровне лидеров. Скорее всего, немецкая инициатива связана с тем, что будет передаваться власть. И украинский вопрос, вопрос Донбасса также собираются передать новому правительству. Это очень правильно. Мы не потеряем немецких политиков как посредников в данном вопросе. Это для нас очень важно", - подчеркнул Игорь Попов.

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Переговоры по Донбассу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября поговорил по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран нормандской четверки договорились об актуализации переговоров по Донбассу на высоком уровне и начале дискуссии относительно организации саммита лидеров нормандского формата.

После этого прошел разговор Меркель и Макрона с президентом РФ Владмиром Путиным. Российский глава государства обвинил Украину в, дескать, невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в рамках нормандских саммитов. В Кремле согласились на активизацию переговоров в нормандском формате и обсуждение условий проведения встречи нормандской четверки.

Позже представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что стороны договорились обсудить вопросы организации встречи в рамках нормандского формата на уровне министров иностранных дел. Встреча должна состояться в ближайшее время.

viber
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