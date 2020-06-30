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Рейтинг Зеленского обрушился: названы главные конкуренты

За действующего президента на выборах готовы проголосовать более 30% опрошенных, узнали социологи.

30 июня 2020, 12:44
Рейтинг Зеленского серьезно снизился, выяснили социологи
Рейтинг Владимира Зеленского серьезно снизился, выяснили социологи / УНИАН

Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что, если бы выборы президента в Украине прошли в ближайшее время, то среди тех, кто примет участие в выборах и определились, за кого будут голосовать, почти 35% поддержат действующего главу государства Владимира Зеленского.

Второе место в рейтинге занимает народный депутат Юрий Бойко, третье – нардеп и экс-президент Петр Порошенко, а четверное – народная избранница Юлия Тимошенко, говорится на сайте Центра Разумкова.

По его данным, за Бойко намерены проголосовать 20% опрошенных, за Порошенко – 16%, а за Тимошенко – 8%.

/ razumkov.org.ua

"В случае, если состоится второй тур президентских выборов, и в него, как и в 2019 году, вышли бы ...Зеленский и ...Порошенко, за ...Зеленского проголосовали бы 41% среди всех респондентов, или 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за ...Порошенко – соответственно 16% и 30%", – выяснили социологи.Читайте такжеУровень одобрения действий Зеленского поставил антирекорд – опрос

/ razumkov.org.ua

Центр Разумкова проводил исследование с 17 по 24 июня методом телефонного интервью, были опрошены 2 тысячи 17 респондентов.

Ранее Центр Разумкова выяснил, что в апреле за Владимира Зеленского на президентских выборах были готовы проголосовать 45,1% опрошенных среди тех, кто примет участие в выборах и определился, кого поддержит.

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