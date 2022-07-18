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Ждем HIMARS, гаубицы и танки: дали бы все вовремя, удержали бы Северодонецк и Лисичанск – Кулеба

18 июля 2022, 14:59

Украина стабильно получает военную помощь, но количество поставленной военной техники вызывает вопросы, сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба, HIMARS
В Украину привезут дополнительные установки HIMARS и другую тяжелую военную технику - Кулеба / Коллаж Reuters, Википедия

Украина получает ракетные системы HIMARS, танки, гаубицы и другие вооружения. Поставок будет еще больше, вопрос только во времени. Нужно ускорить логистику, поскольку оружие идет стабильно, но в недостаточных объемах, что является проблемой. Если бы у ВСУ было больше артиллерии, тех же реактивных систем залпового огня, Северодонецк и Лисичанск Луганской области Россия оккупировать бы не смогла. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Forbes он рассказал о том, что поставки тяжелого оружия с Запада осуществляются. Но есть проблема с графиком передачи военной техники. Оружие идет стабильно, но не в тех объемах, которые нужны Киеву.

Читайте такжеМощные HIMARS уничтожают войска РФ в Украине: Шойгу "объявил охоту" на артиллерию ВСУ"Снабжение оружия – очень деликатный процесс. Скажу просто: HIMARS, другие РСЗО от других стран, гаубицы, танки – все идет и будет еще больше. Это исключительно вопрос времени. Наша задача – ускорять процессы: от принятия политических решений до решения логистических задач. На самом деле поставки из разных стран разными каналами достаточно устойчивы, но количественно неудовлетворительны", - объяснил ситуацию дипломат.

По его словам, главной проблемой является график поставок оружия и военной техники. Если бы у сил обороны Украины было больше артиллерии, российским войскам не удалось бы оккупировать Лисичанск и Славянск.

"Например, мои последние разговоры с коллегами из стран, которые снабжают оружие. Я озвучиваю то, что надо, один раз, а потом несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался. По три-четыре раза за разговор я пробиваю сознание людей, потому что это главная проблема. Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155 калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время – так система разворачивается", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов акцентировал внимание на том, что армия Украины регулярно устраивает "сюрпризы" войскам России благодаря эффективной работе американских ракетных систем HIMARS. Военная техника, которую Киеву передал Вашингтон, бьет точно по указанным целям.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович напомнил, что удары из HIMARS наносятся и по позициям российских оккупантов в захваченных районах Херсонской области. По словам Арестовича, в области насчитывается около 12-15 тысяч российских войск. Они могут начать сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут в контрнаступление.

В Пентагоне отметили, что использование силами обороны Украины реактивных систем залпового огня HIMARS оказывает серьезное влияние на военную ситуацию. Как утверждают в американском Минобороны, у Киева есть уже 8 таких установок. Должны подвезти еще 4, и тогда их станет 12.

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