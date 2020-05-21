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"Инфицированные заложники": Резников резко высказался о жителях Донбасса

21 мая 2020, 20:28

Министр заявил, что на Донбассе до сих пор остается жизнь, похожая на модель СССР.

Алексей Резников
Резников рассказал, как живут люди в ОРДЛО и Крыму

Новости Донбасса - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников поведал, что жители ОРДЛО и Крыма инфицированны годами российской пропаганды.

Как сообщил министр Новостям Донбасса, у боевиков работает мощная пропаганда, которая "заразила" людей и за 6 лет войны уже состоялась идеологическая смена. Он отметил, что фактически там до сих пор осталась модель СССР, тогда как остальная Украина двигалась в сторону демократических ценностей.

"Начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу. Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, десятилетиях смены поколений людей, которые сегодня инфицированы, десятилетиях принятия друг друга", – сказал он.

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Также Резников отметил, что это "инфицирование" происходило постепенно и началось еще до войны.

"Там находятся наши граждане Украины, которые на сегодня "инфицированы" пропагандой. Они начинали работу до того, как там началась война. До того, как были оккупированы Крым и Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Но это "инфицирование" происходило постепенно", – сказал он.

Тем не менее, министр уверен, что потенциал возвращения в "общую украинскую семью" все еще есть, а многие люди на временно оккупированных территориях "живут в заложниках".

"Они вынужденные заложники этой ситуации, заложники этих режимов, заложники невозможности переехать на подконтрольную территорию. Особенно, пожилые люди: для них бросить собственный дом невозможно, это нереально для них", – поделился Резников.

По его словам, много родителей его друзей не хотят переезжать, так как у них там дома, хозяйство и прочие дела, которыми они занимались всю жизнь.

Конфликт на Донбассе

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена решить конфликт на Донбассе до конца 2020 года. Если этого сделать не удастся, Киев будет предпринимать альтернативные действия.

В ходе пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и акцентировал внимание том, что у Украины есть планы В и С по Донбассу.

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