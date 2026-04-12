Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

В понедельник, 13 апреля, в православном календаре день памяти святого священномученика Артемона и его сподвижников, пострадавших за христианскую веру. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 13 апреля

Святой Артемон жил во времена Марка Аврелия, приблизительно в I-II веках нашей эры. С юных лет он посвятил себя служению Богу и принял священнический сан. Его проповеди, искренность и праведная жизнь привлекали множество людей, однако именно это стало причиной преследований.

Артемон отличался милосердием и внутренней силой: он помогал нуждающимся, заботился о больных и наставлял людей на путь веры. Несмотря на угрозу для жизни, он продолжал открыто проповедовать христианство.

Во время гонений на христиан святой и его ученики подверглись жестоким испытаниям. Их пытались заставить отказаться от веры и поклоняться языческим богам, но они остались непоколебимыми. Согласно преданию, Артемон принял мученическую смерть с молитвой, сохранив духовное спокойствие и преданность Богу.

Приметы 13 апреля

Утренний туман поднимается высоко над землей, год будет урожайным и щедрым.

Солнце ясное и теплое - лето будет жарким и урожайным.

Ветер с севера - предвещает холодную весну.

Что нельзя делать 13 апреля

По народным приметам в этот день не рекомендуют отправляться в дальние путешествия и делать большие покупки - они могут принести непредсказуемые трудности или неприятности.

Что можно делать 13 апреля

Верующие обращаются к священномученику Артемону с молитвой о защите от всего злого, видимого и невидимого, об укреплении веры, выдержки и стойкости перед испытаниями. Также просят святого помочь исцелить близких и детей от недугов, даровать здоровье и душевное спокойствие.

