Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Кроты, несмотря на свою полезность, способны серьезно испортить внешний вид участка и даже повредить системы полива.

https://glavred.info/lifehack/kroty-navsegda-uydut-s-uchastka-kakoy-prostoy-rastvor-nuzhno-vylit-v-noru-10756148.html Ссылка скопирована

Как избавиться от крота с помощью народных методов

Главное из новости:

видео дня

Как прогнать кротов с огорода или из сада

Какие простые методы помогут в борьбе с кротами

С приходом тепла на приусадебных участках снова появились характерные земляные холмики — следы активности кротов. Несмотря на то, что эти животные полезны для почвы, их ходы портят газоны и могут повреждать поливные системы. В этом году дачники все чаще выбирают гуманные методы, которые не вредят животным, но эффективно заставляют их покинуть территорию.

Специалисты из польского издания Kobieta отмечают, что самое чувствительное место крота — его обоняние. Именно поэтому набирает популярность резко пахнущий чесночный настой, который создает для животного невыносимые условия.

Для приготовления смеси достаточно раздавить десять зубчиков чеснока, залить их двумя литрами кипятка, дать остыть и влить жидкость непосредственно в норы. Дачники добавляют в настой несколько капель мятного или эвкалиптового масла — такой ароматный барьер действует еще сильнее. После обработки ходы засыпают землей, а процедуру повторяют каждые несколько дней, пока новые норы не исчезнут.

Параллельно распространяются и другие природные методы. Например, стеклянные бутылки, закопанные горлышком вверх, создают свистящие вибрации при ветре — кроты избегают таких зон. А вот человеческие волосы или собачья шерсть, заложенные в туннели, сигнализируют животному об опасности: запах потенциального хищника заставляет его убегать.

Экологи напоминают, что кроты частично находятся под охраной, поэтому гуманные методы — лучший выбор. И судя по первым отзывам дачников, натуральные средства работают не хуже радикальных.

Как гуманно прогнать кротов с участка

Смотрите видео о том, как избавиться от кротов за короткий срок:

Интересные новости по теме:

Об источнике: WP.pl WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медийный портал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами. WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред