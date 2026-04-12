Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Дарья Пшеничник
12 апреля 2026, 14:43
Кроты, несмотря на свою полезность, способны серьезно испортить внешний вид участка и даже повредить системы полива.
Крот
Как избавиться от крота с помощью народных методов

Главное из новости:

видео дня
С приходом тепла на приусадебных участках снова появились характерные земляные холмики — следы активности кротов. Несмотря на то, что эти животные полезны для почвы, их ходы портят газоны и могут повреждать поливные системы. В этом году дачники все чаще выбирают гуманные методы, которые не вредят животным, но эффективно заставляют их покинуть территорию.

Специалисты из польского издания Kobieta отмечают, что самое чувствительное место крота — его обоняние. Именно поэтому набирает популярность резко пахнущий чесночный настой, который создает для животного невыносимые условия.

Для приготовления смеси достаточно раздавить десять зубчиков чеснока, залить их двумя литрами кипятка, дать остыть и влить жидкость непосредственно в норы. Дачники добавляют в настой несколько капель мятного или эвкалиптового масла — такой ароматный барьер действует еще сильнее. После обработки ходы засыпают землей, а процедуру повторяют каждые несколько дней, пока новые норы не исчезнут.

Параллельно распространяются и другие природные методы. Например, стеклянные бутылки, закопанные горлышком вверх, создают свистящие вибрации при ветре — кроты избегают таких зон. А вот человеческие волосы или собачья шерсть, заложенные в туннели, сигнализируют животному об опасности: запах потенциального хищника заставляет его убегать.

Экологи напоминают, что кроты частично находятся под охраной, поэтому гуманные методы — лучший выбор. И судя по первым отзывам дачников, натуральные средства работают не хуже радикальных.

Как гуманно прогнать кротов с участка
Как гуманно прогнать кротов с участка

Смотрите видео о том, как избавиться от кротов за короткий срок:

Об источнике: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медийный портал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.

WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород лайфхак сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
16:44Синоптик
16:30Мир
15:15Война
Популярное

Ещё
Последние новости

16:44

16:30

16:29

16:15

16:03

15:59

15:15

15:09

14:43

14:36

14:14

14:04

13:42

13:29

12:54

12:47

12:33

12:19

12:04

11:51

11:07

10:48

09:54

09:32

08:48

08:46

07:49

05:54

05:10

04:31

03:25

02:20

01:30

11 апреля, суббота
23:43

22:55

22:33

21:46

21:00

20:37

20:25

20:05

20:00

19:39

19:10

18:36

18:34

18:26

17:50

17:28

17:25

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять