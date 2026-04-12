Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

Кратко:
- Что случилось с Алиной Френдий
- Что сказали ей врачи
Украинская фешн-блогерша и невестка бывшего мэра Тернополя Заставного Алина Френдий попала в больницу с подозрением на микроинсульт.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам блогерши, она пережила "лютый треш". "Жить буду, но когда тебя завозят в больницу с подозрением на микроинсульт, то уже как-то ничего не хочется. Вот такая у меня Пасха", - написала она.
Она также добавила, что ее преследовала головная боль. "Не могла стоять на ногах, тошнота и просто сильная головная боль. И полное непонимание, что происходит", - говорит она.
Блогерша также поблагодарила местную неврологическую больницу. "Теперь мне остается ждать, пока мой организм придет в себя", - добавила Френдий.
По мнению Френдий, эта ситуация - знак о том, что ей нужно отдыхать, "хотя бы несколько месяцев". "Но кажется, что я начинаю усваивать этот урок", - подытожила она.
О персоне: Алина Френдий
Алина Френдий - украинский блогер, инфлуэнсер из Тернополя. Жена Петра Заставного, сына бывшего мэра Терполя. Основательница бренда Coosh. Бренд блогерши не раз попадал в скандалы, в частности из-за рекламы обуви на круассанах.
