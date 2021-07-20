Звонили из США, призывали не стрелять: Саакашвили заявил о жестком давлении Запада при захвате Крыма

Запад оказывал колоссальное давление на Украину в ходе событий аннексии Крыма – Саакашвили / УНИАН

Москва при любом варианте развития событий реализовала бы агрессию в отношении Украины, однако если бы остался Янукович, задача для россиян упрощалась. В присутствии в стране легитимного президента Россия смогла бы получить доступ к еще большей территории. Во время оккупации Крыма Европа и США предлагали компромисс – давление было колоссальное. Из Госдепа призывали не оказывать сопротивления и не повторять ошибки Саакашвили. Однако эта ситуация все равно привела к войне на Донбассе. Об этом заявил глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в ходе событий, связанных с аннексией Крыма, на Киев оказывали очень серьезное давление и призывали не открывать огонь в сторону России. С подобными просьбами поступали звонки из Госдепа. Украинское государство не оказало сопротивления, однако это не уберегло страну от российского вторжения на Донбассе.

"То, что предлагали европейцы типа как "компромисс" – никакой это не был компромисс, поэтому я был категорически против, пытался их уговорить этого не делать. Но я понимаю, что нажим был сумасшедший. Так же, как и нажим был сумасшедший во время Крыма. Звонил Джон Керри (глава Госдепа США 2013-2017) и говорил: "Не повторяйте такой же глупости, как и Саакашвили, не стреляйте". Хорошо, сдали без выстрела, и что, из-за этого Донбасс не случился?" – сказал Саакашвили.

Также он добавил, что Россия в любом случае реализовала бы сценарий агрессии, даже если бы остался Янукович. При таком сценарии задача для Москвы была бы еще проще – легитимный президент находился бы в стране, а россияне получили доступ к еще большей территории.Читайте также"Русофобы и клептократы": в Крыму после статьи Путина вспыхнули идеей новой агрессии против Украины

"Россия бы в любом случае сделала агрессию – без повода или с поводом. Если бы Янукович остался, это бы очень облегчило России задачу. Потому что при легитимном президенте она бы делала все, что угодно, на гораздо большей территории. Учитывая, что они знали бы, что его через несколько месяцев не будет", - подчеркнул Михаил Саакашвили.

Саакашвили об агрессии России

Третий президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ранее заявлял, что если Россия пойдет новой войной на Украину, то Кремль будет интересовать Мариуполь, Херсон и Одесса. Однако все будет зависеть от того, как в такой ситуации поведут себя США.

Кроме того, по его словам, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус призывал Украину освободить оккупированный Донецк и присылал Саакашвили соответствующий план. Однако на тот момент президент Украины Петр Порошенко на эту идею не отреагировал.