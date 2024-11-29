Что категорически нельзя делать на Рождество: запреты и приметы

Не все знают, почему на Рождество нельзя ничего делать, поэтому часто ошибаются.

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Почему на Рождество нельзя ничего делать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем нельзя заниматься на Рождество Христово

Каких правил лучше придерживаться в рождественский период

Что категорически запрещено делать на Рождество

Рождество Христово - это один из самых больших праздников христианского мира. В народных обычаях и христианских убеждениях существует много правил, регламентирующих, что категорически нельзя делать на Рождество, а также то, что категорически нельзя делать 7 января или 25 декабря.

Главред исследовал, что на Рождество запрещается выполнять физический труд, ведь это время для молитвы, духовного очищения и общения с семьей. Издавна считалось, что тяжелая работа в этот день может навлечь неудачи на весь год, рассказали на канале "Украинский мир".

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В перечень, чем нельзя заниматься на Рождество также входит:

Убирать, стирать или выполнять любую домашнюю работу.

Вязать, шить, резать ножницами - это считалось плохой приметой.

Мыться или заниматься другими хозяйственными делами, такими как мытье полов или окон.

Ругаться, ссориться или выяснять отношения.

Но нужно помнить, что есть перечни, что можно и что нельзя делать 25 декабря, или 7 января. Несмотря на запреты, этот праздник имеет свои положительные обязанности, которые важно соблюдать:

Посетить церковь и принять участие в праздничной литургии.

Поздравить родных, соседей и знакомых с праздником.

Провести время с семьей, поделиться кутьей и другими праздничными блюдами.

Открыть двери для колядников и щедро их отблагодарить.

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Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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