Что категорически нельзя делать на Рождество: запреты и приметы

Вы узнаете:
- Чем нельзя заниматься на Рождество Христово
- Каких правил лучше придерживаться в рождественский период
- Что категорически запрещено делать на Рождество
Рождество Христово - это один из самых больших праздников христианского мира. В народных обычаях и христианских убеждениях существует много правил, регламентирующих, что категорически нельзя делать на Рождество, а также то, что категорически нельзя делать 7 января или 25 декабря.
Главред исследовал, что на Рождество запрещается выполнять физический труд, ведь это время для молитвы, духовного очищения и общения с семьей. Издавна считалось, что тяжелая работа в этот день может навлечь неудачи на весь год, рассказали на канале "Украинский мир".
В перечень, чем нельзя заниматься на Рождество также входит:
- Убирать, стирать или выполнять любую домашнюю работу.
- Вязать, шить, резать ножницами - это считалось плохой приметой.
- Мыться или заниматься другими хозяйственными делами, такими как мытье полов или окон.
- Ругаться, ссориться или выяснять отношения.
Но нужно помнить, что есть перечни, что можно и что нельзя делать 25 декабря, или 7 января. Несмотря на запреты, этот праздник имеет свои положительные обязанности, которые важно соблюдать:
- Посетить церковь и принять участие в праздничной литургии.
- Поздравить родных, соседей и знакомых с праздником.
- Провести время с семьей, поделиться кутьей и другими праздничными блюдами.
- Открыть двери для колядников и щедро их отблагодарить.
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Когда в Украине празднуют Рождество
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию.
В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.
24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.
Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.
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