Что надо знать, чтобы в доме всегда были деньги и удача

Как привлечь финансы в дом / pixabay

Веник для наших предков играл особую роль. Считалось, что с помощью него можно "намести" удачу, выгнать болезни или навлечь беду. Узнайте, какие приметы про веник существовали, как правильно с ним обращаться, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом и отвести беду.

В старину считалось, что под веником живет домовой. Поэтому его оберегали и держали в чистоте. Метелка должна быть пышной и чистой, иначе домовой рассердится и натворит бед в доме.

Веник ставили в угол, ручкой вниз. Это притягивало деньги и защищало дом от плохой энергии.

Веник подкладывали новорожденному под колыбель, чтобы домовой защищал младенца.

Метлу нужно покупать самим. Не стоит приносить в дом чей-то веник, даже если вам его подарили, и тем более подбирать кем-то выброшенную метелку - это плохая примета.

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Весь негатив нужно "выметать" на убывающую Луну. Подметите весь дом, соберите пакет с мусором, положите туда веник и сразу вынесите его. Покупать метлу нужно на растущую Луну. Загадывайте при этом желание, оно обязательно сбудется.

Как правильно подметать

Нельзя мести в доме двумя вениками, даже по очереди. Веник должен быть в доме один. Иначе можно накликать финансовые беды и разорение.

Нельзя заметать, когда кто-то из ваших близких только что отправился в дальнюю дорогу. Не хватайтесь за веник сразу и после ухода гостей. Считается, что так можно "замести" им путь и привлечь неудачи.

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Подметать в доме нельзя после ухода человека. Так вы отгоняете его от дома. Не давайте заметать никому чужому в вашем доме. Чужие "отметут" от вас удачу. Нельзя выметать мусор за порог дома. Если вы не хотите "вымести" ценное.

Подметая дома и на улице, нужно мусор собирать на совок каждый раз отдельно. Прибирают в доме только в светлое время суток. Уборка после захода солнца накликает бедность и болезни.

Согласно приметам, нельзя обметать молодых людей - парней и девушек на выданье, считается, что так от них "отметают" невест и женихов. Нужно подметать дорогу перед новобрачными, так вы защитите их от бед.

Как метла привлекает деньги?

Веник давно считают символом достатка. Если у вас дома стоит дряхлая, облезлая метла, то и ждать финансового успеха не нужно. Купите новый веник и метите правильно. Старый выбросите подальше от дома или сожгите - иначе негативная энергия может к вам добраться.

В понедельник убирать нельзя – "выметете" деньги.

Во вторник мести — можно деньги найти. Считается, что вы найдете потерянные деньги или кто-то отдаст вам старый долг.

В среду уборка — торговля пойдет ловко. Среда – идеальный день для уборки у бизнесменов. Метла поможет привлечь удачу в дела.

В четверг убирают безденежье. Только нужно открыть все окна, чтобы энергия бедности "убегала" через них.

В пятницу подметать — деньги потерять.

В субботу веником махать — деньги "зазывать". Недаром многие устраивают уборку в субботу, таким образом они привлекают дополнительные деньги в свой дом.

В воскресенье мести — проблем "намести". Отложите уборку до лучшего времени.

Убираясь в доме, вы должны это делать с хорошими мыслями. Иначе никакой удачный день и самый новый веник не смогут помочь достичь желаемого результата.

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