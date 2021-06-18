10 примет, которые точно привлекут удачу и богатство

Каким приметам стоит верить, чтобы привлечь удачу.
Есть приметы, которым мы верим, даже не задумываясь, почему делаем именно так. А есть приметы, в которые верили наши предки, но о которых мы мало знаем.
Тогда как такие мелочи вполне могут повлиять не только на благосостояние семьи, но и на удачу, и на здоровье.
Никогда нельзя показывать свои деньги посторонним людям. Потому что можно их лишиться. Просто могут свалиться неприятности, в результате которых будет много трат.
В одном доме нельзя заметать разными вениками. Чтобы богатство не разошлось по сторонам.
По вечерам нельзя убирать в доме и выносить мусор. Это тоже к убыткам.Деньги в дом можно привлечь, если обрезать ногти на ногах во вторник или в пятницу.
Нельзя вытирать обеденный стол рукой или бумагой. Здоровья не будет. Также наши предки считали, что если высыпать мелочь на стол, то это приведет к слезам.
Если вы хотите, чтобы деньги были всегда в доме, храните несколько бумажных купюр под скатертью.
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Существует еще одна примета для прибавления денег – лунная. Для этого показываем деньги молодому месяцу со словами: "Месяц, дружочек, дай денег полный кошелёчек!"
После захода солнца нельзя разрезать новый хлеб, потому что это приводит к ссорам и нищете.
Солонку нельзя передавать из рук в руки. Лучше поставить ее на стол.
Никогда нельзя тратить все деньги. В кошельке хотя бы несколько копеек должно оставаться.
Чтобы в гостях вас хорошо принимали, следует переступить порог чужого дома правой ногой.
Никогда нельзя играть с ножами или солью. Это к беде.