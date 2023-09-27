Что нельзя делать 29 сентября, чтобы не притянуть бедность: приметы дня

Что можно делать 29 сентября. Старые приметы и важные запреты, которые защитят от серьезных неприятностей.

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Что нельзя делать 29 сентября / фото: pexels

По новому календарю 29 сентября церковь почитает память преподобного Кириака. Он жил в Карфагене и был отшельником, интересовался священными книгами и часто ходил в храм. Кириак ушел в пустыню, искал святые места и вел подвижнический образ жизни.

В одной из палестинских обителей Кириак учился под руководством Герасима Иорданского. Он поселился в Сукийской лавре и стал пресвитером. Затем он отправился в самую сокровенную пустыню Сусаким в поисках уединения. Он был удостоен даром чудотворения и умер в 109 лет.

Что можно делать 29 сентября

В этот день можно отправляться на охоту и ловить зайцев.

29 сентября женщины накрывали праздничные столы и собирались с соседями.

В этот день нужно помогать людям. Это привлечет удачу в вашу жизнь.

Что нельзя делать 29 сентября

1. Нельзя 29 сентября тратить деньги. Если человек будет экономным, то это принесет ему еще больший достаток.

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2. Нельзя 29 сентября ссориться и сквернословить. Это привлечет неприятности и серьезные проблемы.

Приметы 29 сентября

Если в эту ночь небо звездное, то следующий год будет урожайным.

Если ветер усилился в этот день, то погода будет ясной.

Если в этот день гремит гром, то зима будет снежная.

Если в лесу есть грибы, то осень будет затяжной.

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