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Что нужно сделать с тапками 30 сентября: приметы и запреты дня

Ангелина Подвысоцкая
29 сентября 2023, 16:59 обновлено 29 сентября, 17:12
Что нельзя делать 30 сентября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут от неприятностей.
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Что нельзя делать 30 сентября / фото: pixabay

По новому календарю 30 сентября церковь чтит память святого Григория. Его считают основателем Пельшемского монастыря, также он был первым епископом Армении, проповедовавшим христианство.

Отец Григория убил царя, который был отцом князя Тырдата. За это Тырдат осудил Григория и бросил в глубокий колодец. В нем он просидел 15 лет и все время молился Богу. За это время произошло много чудес, например, Тирдат вылечился от тяжелой болезни, покаялся и принял крещение со всем народом Армении.

Григорий основал много церквей и монастырей. Его похоронили в монастыре Эчмядзин, где сохранились его мощи.

видео дня

Что можно делать 30 сентября

  • В этот день нужно заговаривать солому и жечь ее. Считалось, что это сможет уберечь от нечистой силы, которая будет портить имущество.
  • 30 сентября нужно поступать добро. Это привлечет в вашу жизнь счастье и благополучие.
  • В этот день нужно облить водой детей. Это делали на пороге дома. Предки верили, что такой ритуал убережет детей от болезней.
  • В этот день нужно сжечь старые тапки. Так делали, чтобы избавиться от боли в ногах.
  • Нужно поменять всю постель в доме. Считалось, что это убережет от болезней.

Что нельзя делать 30 сентября

1. Нельзя 30 сентября ходить в лес. Предки верили, что в этот день по лесам бродят лешие, которые навлекут проблемы на тех, кто их встретит.

2. Нельзя 30 сентября выходить из дома без надобности. Считается, что по земле ходит нечистая сила и падает на ослабленных людей.

3. Нельзя 30 сентября занимать деньги. Если нарушить запрет, то есть риск не вернуть деньги.

Приметы 30 сентября

  • Если выпал снег, то зима придет не скоро.
  • Если улетели журавли, то зима будет ранняя и холодная.
  • Если утром на окнах мороз, то следует ждать гостей.
  • Если выпал снег, то следующее лето будет урожайным.
  • Если Луна красная, то будет ветер.

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