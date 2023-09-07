Что нельзя делать 9 сентября: 4 запрета, которые уберегут от черной полосы

Что можно делать 9 сентября. Строгие приметы и важные запреты этого дня.

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Что нельзя делать 9 сентября / фото: pexels

9 сентября церковь почитает память преподобного Пимена Палестинского и святую Анфису Новую. В народном календаре - Два Пимена или Анфиса Рябинница.

Что можно делать 9 сентября

В этот день нужно собирать рябину. Предки верили, что эти ягоды могут защитить от злых сил и темного колдовства.

Ветку рябины можно положить в коляску малыша. Это защитит ребенка от болезней.

Этот день удачный для свадьбы. Предки верили, что если пожениться 9 сентября, то союз будет крепким и счастливым.

Что нельзя делать 9 сентября

1. Нельзя 9 сентября держать в доме беспорядок. Это может привлечь в семью ссоры.

2. Нельзя 9 сентября давать и брать деньги в долг. Из-за этого вы можете привлечь финансовые трудности и потерять хорошего друга.

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3. Нельзя 9 сентября грубо относиться к рябине. Если ломать ветки и топтать плоды, то в жизни может начаться череда неудач.

4. Нельзя 9 сентября подымать из земли подозрительные вещи. Вы рискуете поднять то, что подложила ведьма.

Приметы 9 сентября

Если на рябине желтые листья, то осень будет теплой, а зима морозной.

Если прогремел гром, то зима будет поздней.

Если журавли летят высоко, то дождь будет непродолжительный.

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