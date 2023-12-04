Если в доме появилась чужая вещь: что делать и как избежать беды

Чужая вещь может нести плохую энергетику. А если эту вещь кто-то подбросил, то не исключено, что она заговорена на что-то плохое.

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Что делать, если в доме появилась чужая вещь/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Любая чужая вещь, которую нам кто-то отдал или которую мы с удивлением случайно обнаружили у себя дома, может нести негативную энергетику и повлечь нехорошие последствия для жителей дома. Издавна в народе верили, что каждая вещь перенимает на себя часть энергетики своего владельца, она может хранить в себе "память" о своем бывшем владельце. Поэтому нужно хорошо подумать перед тем, как принимать от кого-то вещь, которой он уже сам пользовался.

Также существует поверье, что чужие вещи дома – это своеобразный портал для оттока денег. Считается, что деньги будут обходить ваш дом и взамен могут идти в карманы к настоящему владельцу этой вещи. Поэтому если кто-то забыл или намеренно оставил у вас дома свою вещь, лучше как можно скорее вернуть ее владельцу, а не оставлять у себя и не пользоваться ею.

С вещами, которые кто-то случайно забыл, намного легче – достаточно будет позвонить своему гостю и успокоить его тем, что свой кошелек/ шарф/ перчатки и тому подобное он забыл именно у вас дома, а не "посеял" где-то по дороге. После этого человек сам заберет свою вещь.

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Но бывают случаи, когда владелец дома случайно обнаруживает, что найденная чужая вещь в доме якобы никому не принадлежит. Все родные и знакомые открещиваются от этого предмета и говорят, что они его точно не приносили в ваш дом. Что делать в таком случае?

В таких случаях стоит быть осторожными. Чужая вещь может нести в себе плохую энергетику или даже быть заговоренной на то, чтобы разрушить благополучие вашего дома. Поэтому такие вещи не стоит оставлять дома – лучше от них избавиться. Также часто советуют не брать их голыми руками.

Считается, что чаще всего могут заговаривать украшения с драгоценными камнями. Также не советуют приносить в дом или оставлять в доме чужие ножницы, ножи, фотографии, перстни и игрушки в виде человека.

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